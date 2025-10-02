Wysokie rusztowanie runęło na ludzi, ponad 30 osób nie żyje

Addis Abeba, stolica Etiopii Źródło: Reuters

W kościele Arerti Mariam w Minjar Sheknora, około 70 kilometrów od Addis Abeby, zebrały się w środę tysiące wiernych z okazji corocznego prawosławnego święta ku czci św. Marii. W trakcie ceremonii na tłum wiernych runęło wysokie, drewniane rusztowanie wewnątrz świątyni, w której trwały prace budowlane.

Rusztowanie runęło na ludzi

Jak przekazał BBC lokalny inspektor policji Ahmed Gebeyehu, w katastrofie zginęło co najmniej 30 osób, ale liczba ta może wzrosnąć, ponieważ wiele osób wciąż jest uwięzionych pod gruzami. Ofiary śmiertelne były w wieku od 25 do 80 lat.

Około 200 osób zostało rannych. Część z nich przewieziono do Addis Abeby, gdzie zostaną poddane leczeniu.

Świadkowie opisywali zdarzenie jako nagłe i chaotyczne. - Duża część kościoła zawaliła się, dźwięk łamiącej się drewnianej konstrukcji był głośny i przerażający – powiedział jeden ze świadków. Wierni zaczęli uciekać w popłochu. Według innych, niepotwierdzonych relacji, przed katastrofą część ludzi miała zacząć wspinać się na rusztowania, by lepiej widzieć.

Rząd w oświadczeniu udostępnionym przez państwowe media wyraził "głębokie kondolencje z powodu szkód spowodowanych zawaleniem się rusztowania". Zaznaczono też, że "bezpieczeństwo musi być priorytetem" podczas wszystkich projektów budowlanych. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są w Etiopii słabo egzekwowane, a katastrofy budowlane są powszechne - pisze BBC.

