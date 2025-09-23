Logo strona główna
Świat

Estonia "otwiera drzwi" dla brytyjskich F-35A. Mogą przenosić broń atomową

F-35 RAF
Narwa, estońskie miasto na granicy z Rosją
Źródło: Reuters
Estonia jest otwarta na rozmieszczenie brytyjskich myśliwców F-35A, zdolnych do przenoszenia broni atomowej. Brytyjska prasa podaje jednak w wątpliwość konieczność umieszczania ich tak blisko granicy z Rosją.

Estonia jest gotowa rozmieścić na swoim terytorium brytyjskie myśliwce zdolne do przenoszenia głowic jądrowych - powiedział we wtorek estoński minister obrony Hanno Pevkur w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Telegraph". W piątek trzy rosyjskie myśliwce wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną.

Rosja testuje czy prowokuje? "Jedno i drugie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja testuje czy prowokuje? "Jedno i drugie"

Polska

Zapytany, czy Estonia byłaby skłonna przyjąć w przyszłości brytyjskie myśliwce F-35A zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, Pevkur odpowiedział: - Zawsze jestem otwarty. Drzwi są zawsze otwarte dla naszych sojuszników.

Brytyjskie myśliwce nad Bałtykiem

Brytyjskie myśliwce F-35 od dawna rotacyjnie stacjonują w bazie lotniczej Amari w Estonii w ramach misji NATO Baltic Air Policing, obejmującej również Łotwę i Litwę. Obecnie rozmieszczone są tam włoskie F-35, które w piątek eskortowały rosyjskie maszyny z estońskiej przestrzeni powietrznej.

Żaden z trzech krajów bałtyckich nie posiada własnych samolotów myśliwskich.

Królewskie Siły Powietrzne (RAF) wysłały myśliwce Typhoon do Polski w ramach natowskiej misji Wschodnia Straż (Eastern Sentry), ogłoszonej we wrześniu po wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski.

F-35 - obrońcy, czy odstraszacze?

"Telegraph" przypomniał, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił wcześniej w tym roku, że jego kraj kupi od USA 12 samolotów F-35A szóstej generacji, a ich dostawy rozpoczną się pod koniec dekady. Stany Zjednoczone kontrolują dostawy bomb atomowych B61, którą przenoszą te myśliwce, co oznacza, że Waszyngton musiałby wyrazić zgodę na każdy atak nuklearny.

Zdaniem gazety Moskwa "prawdopodobnie zareagowałaby gwałtownie na jakiekolwiek plany rozmieszczenia broni zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych tak blisko swoich granic".

Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Według źródła powiązanego z armią brytyjską, na które powołuje się brytyjski dziennik, "nie ma potrzeby utrzymywania strategicznych zdolności na taktycznej pozycji w Estonii”. Osoba ta oceniła, że samoloty F-35A pełniłyby tam "rolę raczej obrońcy niż odstraszacza", a ponadto rozmieszczenie ich np. w Estonii oznaczałoby, że byłyby "mocno narażone na ryzyko w przypadku pierwszego ataku Rosji".

NATO rozważa swoje dalsze kroki po tym, jak Estonia wszczęła konsultacje w ramach Artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie naruszania przestrzeni powietrznej krajów członkowskich przez Rosję. Według "Telegrapha" wspólna deklaracja może ukazać się w środę. W opinii gazety Sojusz "prawdopodobnie odrzuci wezwania do instynktownego zestrzeliwania każdego rosyjskiego myśliwca, który znajdzie się w granicach państw NATO".

pc

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pawel/AdobeStock

