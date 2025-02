Setki tysięcy podpisów pod petycją, by pozbawić Elona Muska obywatelstwa. Odpowiedział  

Elon Musk odniósł się do petycji w sprawie odebrania mu kanadyjskiego obywatelstwa. Ta została utworzona w ubiegłym tygodniu i od tego czasu zebrała już ponad 300 tysięcy podpisów. W jej uzasadnieniu wskazano m.in. na padające z ust biznesmena sugestie uczynienia z Kanady 51. stanu USA.

"Kanada nie jest prawdziwym państwem" - napisał w poście na X Elon Musk , odpowiadając na petycję w sprawie odebrania mu kanadyjskiego obywatelstwa , jaką utworzono w ubiegłym tygodniu. Następnie miliarder swój wpis usunął, ale został on zauważony i opublikowany przez portal Politico. Jako datę jego zamieszczenia w internecie serwis wskazał poniedziałek wieczór.

Apel, w nawiązaniu do którego Musk napisał swój komentarz, już w ciągu pierwszego tygodnia zebrał 316 tysięcy podpisów. Wspierać można go jeszcze przez cztery miesiące. Petycja zwraca uwagę na powtarzane przez biznesmena sugestie uczynienia z Kanady 51. stanu USA i domaga się odebrania mu kanadyjskiego obywatelstwa. Miliarder posiada je dzięki matce, która urodziła się w Reginie, średniej wielkości mieście w prowincji Saskatchewan, w południowej części kraju.

Kanadyjczycy chcą odebrania Muskowi obywatelstwa

Autorką petycji jest Qualia Reed, pisarka z Kolumbii Brytyjskiej. W uzasadnieniu apelu odniosła się ona nie tylko do ostatnich, podważających suwerenność Kanady uwag Muska, lecz także jego innych, je zdaniem "godzących w interes narodowy" działań. Reed zwróciła też uwagę na fakt, iż biznesmen jest obecnie "członkiem administracji obcego państwa" i oskarżyła go o "wykorzystywanie bogactwa i władzy" do ingerencji w przebieg kanadyjskich wyborów.