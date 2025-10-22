Spalony samochód policji. Zamieszki na proteście antyimigranckim

Zamieszki w Ballymena w Irlandii Północnej Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W ostatnich latach w Irlandii obserwuje się wzrost nastrojów antyimigranckich.

We wtorek w Dublinie w proteście antyimigranckim wzięły udział setki osób, doszło do ataków na funkcjonariuszy policji.

Minister sprawiedliwości Jim O’Callaghan zapowiedział "ostrą reakcję" na "niedopuszczalne" zachowania protestujących.

Do protestów pod budynkiem mieszkalnym dla osób ubiegających się o azyl w zachodnim Dublinie doszło dzień po rzekomej napaści seksualnej na 10-letnią dziewczynkę. Miało do tego dojść w poniedziałek rano. Policja oskarżyła w sprawie 26-letniego mężczyznę. Liderka największej partii opozycyjnej Sinn Féin, Mary Lou McDonald powołała się we wtorek na doniesienia, że ​​w marcu tego roku wydano przeciwko temu mężczyźnie nakaz deportacji.

Spalony policyjny samochód i lasery wycelowane w helikopter

Antyimigranccy protestujący podczas wtorkowego zajścia spalili policyjny samochód oraz zaatakowali funkcjonariuszy. Jak podaje "The Irish Times", które opublikowało nagrania z zamieszek, w proteście wzięło udział około 500 osób. "Guardian", powołując się na irlandzkiego nadawcę RTÉ, pisze z kolei o około dwóch tysiącach uczestników.

Na nagraniach umieszczanych w sieci widać, że zebrani mieli ze sobą irlandzkie flagi oraz transparenty z hasłami antyimigranckimi. W policję rzucali między innymi szklanymi butelkami oraz fajerwerkami.

Sky News informuje, że protestujący kierowali też światła laserów na policyjny helikopter. Na ulicach mieli się również pojawić ludzie wyposażeni w ogrodowe widły. Funkcjonariusze użyli armatki wodnej i aresztowali sześć osób - pisze brytyjski portal informacyjny.

- To oczywiście nie był pokojowy protest - powiedział komisarz policji Justin Kelly, cytowany przez "Guardiana". - Dzisiejsze działania można określić jedynie jako bandytyzm. To był tłum nastawiony na przemoc wobec policjantów.

Reakcja rządu

Minister sprawiedliwości Jim O’Callaghan zapowiedział "ostrą reakcję" na "niedopuszczalne" zachowania protestujących. Poinformował również, że zwrócił się do odpowiednich władz o szczegółowy opis sposobu rozpatrywania wniosku o azyl w sprawie zatrzymanego mężczyzny.

W ostatnich latach w Irlandii obserwuje się wzrost nastrojów antyimigranckich. W listopadzie 2023 roku w centrum Dublina wybuchły zamieszki po tym, jak mężczyzna dźgnął nożem troje dzieci przed szkołą podstawową. W czerwcu tłumy zaatakowały cudzoziemców w Ballymena w Irlandii Północnej po domniemanej napaści seksualnej. Protesty przed hotelami i ośrodkami dla azylantów rozprzestrzeniły się również tego lata w całej Anglii.

