Świat

Spalony samochód policji. Zamieszki na proteście antyimigranckim

GettyImages-2242473424
Zamieszki w Ballymena w Irlandii Północnej
Źródło: Reuters
Kilkaset osób uczestniczyło w antyimigranckim proteście w Dublinie. Doszło do zamieszek, podczas których spalono policyjny wóz. Media informują również o rzucanych w kierunku policjantów butelkach i fajerwerkach. - To oczywiście nie był pokojowy protest - powiedział komisarz policji Justin Kelly. - Dzisiejsze działania można określić jedynie jako bandytyzm. To był tłum nastawiony na przemoc wobec policjantów.
Kluczowe fakty:
  • W ostatnich latach w Irlandii obserwuje się wzrost nastrojów antyimigranckich.
  • We wtorek w Dublinie w proteście antyimigranckim wzięły udział setki osób, doszło do ataków na funkcjonariuszy policji.
  • Minister sprawiedliwości Jim O’Callaghan zapowiedział "ostrą reakcję" na "niedopuszczalne" zachowania protestujących.

Do protestów pod budynkiem mieszkalnym dla osób ubiegających się o azyl w zachodnim Dublinie doszło dzień po rzekomej napaści seksualnej na 10-letnią dziewczynkę. Miało do tego dojść w poniedziałek rano. Policja oskarżyła w sprawie 26-letniego mężczyznę. Liderka największej partii opozycyjnej Sinn Féin, Mary Lou McDonald powołała się we wtorek na doniesienia, że ​​w marcu tego roku wydano przeciwko temu mężczyźnie nakaz deportacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Antyimigrancka demonstracja zmieniła się w zamieszki

Antyimigrancka demonstracja zmieniła się w zamieszki

Skrajna prawica rośnie w siłę. AfD potroiło notowania w kluczowym landzie

Spalony policyjny samochód i lasery wycelowane w helikopter

Antyimigranccy protestujący podczas wtorkowego zajścia spalili policyjny samochód oraz zaatakowali funkcjonariuszy. Jak podaje "The Irish Times", które opublikowało nagrania z zamieszek, w proteście wzięło udział około 500 osób. "Guardian", powołując się na irlandzkiego nadawcę RTÉ, pisze z kolei o około dwóch tysiącach uczestników.

Zamieszki w Dublinie
Zamieszki w Dublinie
Źródło: Natalia Campos/Getty Images

Na nagraniach umieszczanych w sieci widać, że zebrani mieli ze sobą irlandzkie flagi oraz transparenty z hasłami antyimigranckimi. W policję rzucali między innymi szklanymi butelkami oraz fajerwerkami.

Sky News informuje, że protestujący kierowali też światła laserów na policyjny helikopter. Na ulicach mieli się również pojawić ludzie wyposażeni w ogrodowe widły. Funkcjonariusze użyli armatki wodnej i aresztowali sześć osób - pisze brytyjski portal informacyjny.

- To oczywiście nie był pokojowy protest - powiedział komisarz policji Justin Kelly, cytowany przez "Guardiana". - Dzisiejsze działania można określić jedynie jako bandytyzm. To był tłum nastawiony na przemoc wobec policjantów.

Zamieszki w Dublinie
Zamieszki w Dublinie
Źródło: Natalia Campos/Getty Images

Reakcja rządu

Minister sprawiedliwości Jim O’Callaghan zapowiedział "ostrą reakcję" na "niedopuszczalne" zachowania protestujących. Poinformował również, że zwrócił się do odpowiednich władz o szczegółowy opis sposobu rozpatrywania wniosku o azyl w sprawie zatrzymanego mężczyzny.

W ostatnich latach w Irlandii obserwuje się wzrost nastrojów antyimigranckich. W listopadzie 2023 roku w centrum Dublina wybuchły zamieszki po tym, jak mężczyzna dźgnął nożem troje dzieci przed szkołą podstawową. W czerwcu tłumy zaatakowały cudzoziemców w Ballymena w Irlandii Północnej po domniemanej napaści seksualnej. Protesty przed hotelami i ośrodkami dla azylantów rozprzestrzeniły się również tego lata w całej Anglii.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: CNN, Sky News, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Natalia Campos/Getty Images

TAGI:
Irlandiaimigranci
Czytaj także:
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica