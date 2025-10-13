Logo strona główna
Świat

Donald Trump wylądował, przywitali go premier i prezydent

Donald Trump, Benjamin Netanjahu
Donald Trump na lotnisku w Izraelu
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump wylądował w Izraelu. Ma wygłosić przemówienie w Knesecie i spotkać się z rodzinami zakładników uwolnionych z rąk Hamasu. Następnie ma polecieć do Szarm el-Szejk w Egipcie na szczyt pokojowy.

Donald Trump wylądował w Izraelu przed godziną 9 czasu polskiego. Na lotnisku powitany został przez premiera Benjamina Netanjahu i prezydenta Izaaka Herzoga.

Trump ma wygłosić przemówienie w Knesecie i spotkać się z rodzinami zakładników. Później poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie. Tam odbędzie się - jak nazywa ją Biały Dom - Ceremonia Pokojowa na Bliskim Wschodzie.

Izaak Herzog, Donald Trump i Benjamin Netanjahu
Izaak Herzog, Donald Trump i Benjamin Netanjahu
Źródło: PAP/EPA

Na szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy zaproszono przywódców z ponad 20 państw świata. Obradom będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump. Wśród gości będą między innymi prezydenci Francji i Turcji, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan, a także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Uwolnienie zakładników

W poniedziałek Hamas zwolnił pierwszych zakładników, co stanowi realizację pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji.

W tvn24.pl wyjaśniliśmy punkt po punkcie, co dla Strefy Gazy, Hamasu i Palestyńczyków oznacza plan pokojowy Trumpa.

Donald Trump

Donald Trump w Knesecie. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
Donald Trump
Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Donald TrumpUSAIzraelHamasStrefa GazyBenjamin Netanjahu
