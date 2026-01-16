Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Osobista cecha" i "kopanie leżących". Trump "postanowił znowu zagrać na Zełenskim"

Donald Trump
Czy USA przejmą Grenlandię? Byrt: mam nadzieję, że to nie nastąpi
Źródło: TVN24
Donald Trump postanowił znowu zagrać na Wołodymyrze Zełenskim - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Andrzej Byrt. Komentował tak niedawną wypowiedź prezydenta USA, który ocenił, że to ukraiński przywódca stoi na przeszkodzie do zakończenia wojny w Ukrainie. Były ambasador mówił również o Grenlandii oraz "kolejnym gigantycznym dramacie" w Iranie.

W piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Andrzej Byrt, były ambasador Polski w Niemczech i Francji, był pytany, czy jego zdaniem dojdzie do przejęcia Grenlandii przez USA. - Mam nadzieję, że to nie nastąpi i w kontaktach, które zaczęły się mnożyć pomiędzy Europejczykami a Stanami Zjednoczonymi, trafi wreszcie do głowy prezydenta hegemona (...) przesłanie, które jest ewidentne: to oznacza zniszczenie tego wszystkiego, co Stany Zjednoczone jako państwo, choć pod różnymi prezydentami, przez parę wieków kształtowało - ocenił.

W ostatnim czasie o przejęciu zależnej od Danii wyspy wielokrotnie mówił amerykański prezydent Donald Trump, który sugerował, że jest to kluczowe dla bezpieczeństwa kraju. W związku z zapowiedziami Trumpa kilka państw europejskich - między innymi Szwecja, Norwegia, Niemcy, Holandia, Francja i Finlandia - poinformowało o wysłaniu na Grenlandię swoich żołnierzy.

Byrt mówił też o zapowiedzianej przez Trumpa możliwości nałożenia ceł na kraje, które sprzeciwią się przejęciu kontroli nad Grenlandią przez USA. Jak ocenił, stanowi to "złamanie prawa międzynarodowego, które akurat w tym zapisie powstało z inicjatywy Stanów Zjednoczonych zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: mogę to zrobić

Trump: mogę to zrobić

BIZNES
Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi

Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi

Trump "postanowił znowu zagrać na Zełenskim"

Gość TVN24 komentował też słowa Trumpa, który w czasie rozmowy w Gabinecie Owalnym Białego Domu przekonywał, że przywódca Rosji Władimir Putin jest gotów do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Według niego jednak na przeszkodzie ma stać ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zdaniem Byrta wydaje się, że Trump "postanowił znowu zagrać na Zełenskim". - To jest cecha osobista, którą kształcą doświadczenia życiowe albo rodzinne - zakładam, że nie rodzinne - człowieka, który lubi kopać leżących - stwierdził.

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, były ambasador powiedział, że "jesteśmy świadkami wielkiej tragedii". - To, co my w tej chwili obserwujemy, za 10 lat będzie traktowane jako te wielkie dramaty, przed którymi stają ludzie niebędący ich sprawcami. Dlatego my wszyscy w Europie musimy pomóc Ukrainie. To chodzi nie tylko o nią, ale też chodzi o nas - oświadczył Byrt.

Sytuacja w Iranie "zbliża się do punktu przesilenia"

Były ambasador był też pytany o ostatnie wydarzenia w Iranie. Od grudnia ubiegłego roku trwa tam fala protestów po gwałtownym spadku wartości irańskiej waluty. Demonstracje - początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją - rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Władze zareagowały brutalnymi represjami. Zginęły tysiące ludzi, a w ocenie organizacji pozarządowych aresztowano nawet 20 tysięcy osób.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Kalejdoskop dla dzieci" i "walka o stołki". Czym właściwie jest reżim w Iranie i czy upadnie?

Według byłego ambasadora sytuacja w kraju "zbliża się do punktu przesilenia". - Chciałoby się wierzyć, że prezydent Trump i w tej chwili na swój sposób, być może zmuszony złamać prawo, ale jednak podejmie interwencję, ponieważ jesteśmy świadkami kolejnego gigantycznego dramatu, dla którego wewnątrz nie ma rozwiązania - mówił.

OGLĄDAJ: "Zbigniew Ziobro sam na siebie napisał akt oskarżenia"
pc

"Zbigniew Ziobro sam na siebie napisał akt oskarżenia"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Udostępnij:
TAGI:
GrenlandiaIranUSADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaDaniaNATO
Czytaj także:
imageTitle
Zderzenie Polaków ze ścianą na inaugurację mistrzostw Europy
EUROSPORT
Dyrektor CIA John Ratcliffe
"New Tork Times": dyrektor CIA w Wenezueli. "Przekazał wiadomość"
Świat
Tęczowa flaga jest jednym z symboli dumy osób nieheteronormatywnych
"Wyrok TSUE jest jasny". Rząd chce go wykonać
Polska
Mroźna, zimna noc
Niebezpieczna noc. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW
METEO
Korea Północna
"Komórki rakowe". Korea Północna nasila kontrole
BIZNES
Pożar w Nowym Dworze Gdańskim. Na miejscu pracują służby
Ogień w budynku domu dziecka
Trójmiasto
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Pięć wygranych drugiego stopnia
BIZNES
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki udaje się do Davos. W planie sesja z Trumpem
BIZNES
imageTitle
Biało-Czerwoni wysoko przegrali z Węgrami w pierwszym meczu w grupie F
EUROSPORT
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
METEO
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
BIZNES
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Gorzkie skutki zmiany waluty
BIZNES
imageTitle
Pokaz siły Islandczyków, gol-cudo Włochów
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Wszystko albo nic. "Szantaż emocjonalny Hołowni"
Polska
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Zmiany w poborze opłat od turystów w Zakopanem. Miasto liczy na duży zysk
Kraków
imageTitle
Dzień dobry ze skokami. O której pierwszy konkurs w Sapporo?
EUROSPORT
Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Sojusznik czy przeciwnik? "Paradoksalne zachowanie"
BIZNES
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
Donald Trump i Maria Corina Machado w Białym Domu w czasie przekazania prezydentowi USA medalu noblowskiego
Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi
Świat
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
METEO
imageTitle
Teatr jednego aktora. Rewelacyjny debiutant zagra o finał Mastersa
EUROSPORT
Szpital powiatowy w Kazimierzy Wielkiej
Wytrzeźwiał i stanął przed sądem. Skazany po awanturze w szpitalu
Kielce
Talibowie
"Kandahar kontra Kabul". Konflikt na szczytach władzy
Świat
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Znieważył troje 14-latków, bo rozmawiali po ukraińsku. Wyrok
Kraków
shutterstock_1294720024_1
To miasto ma najwyższy odsetek milionerów
BIZNES
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
WARSZAWA
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz nieobecny. Mamy komentarz z kancelarii prezydenta
Polska
Zbigniew Ziobro
Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"
Polska
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica