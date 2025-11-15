Logo strona główna
Świat

Trump o Nawrockim: poparłem go dzięki wspólnemu znajomemu

Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Donald Trump z Karolem Nawrockim w Białym Domu (03.09.2025)
Źródło: TVN24
Polska to wspaniały kraj, który ma fantastycznego prezydenta - stwierdził w wywiadzie dla brytyjskiej stacji GB News prezydent USA Donald Trump. Mówił również o premierze Węgier Wiktorze Orbanie, którego "nie cierpią inni przywódcy", a on też radzi sobie "fantastycznie" i "nie ma żadnych problemów", bo nikogo nie wpuszcza do kraju.

Na stronie GB News jest dostępny 41-minutowy wywiad z Donaldem Trumpem. Prezydent USA był pytany między innymi o jego spór z publicznym brytyjskim nadawcą BBC, politykę migracyjną i agresję zbrojną Rosji na Ukrainę.

- Niektórzy przywódcy krajów europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, są przewrażliwieni na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów. Dlaczego? - padło pytanie dziennikarki Bev Turner, prowadzącej wywiad.

Trump, odpowiadając, zwrócił uwagę na premiera Węgier Victora Orbana, którego - jak stwierdził - "inni przywódcy nie cierpią, ale on wykonuje fantastyczną robotę". - Wiesz, ilu ludzi (migrantów - red.) wpuścił do swojego kraju? Zero. Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo – stwierdził Trump.

Trump grozi wojskiem. "Celowy chaos"
Trump grozi wojskiem. "Celowy chaos"

Trump: Polska jest wspaniała

Amerykański przywódca podkreślił, że kilka państw, w tym Polska, radziło sobie (z migracją - red.) "bardzo dobrze".

- Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory (prezydenckie - red.), który był fantastyczny, nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – oznajmił Trump, dodając, że Polska nie przyjmuje ludzi (migrantów - red.). - Są pewne kraje, które po prostu odmawiają - stwierdził.

Nazwisko Karola Nawrockiego w wywiadzie nie padło. Trump nie mówił również, kim jest "jego i mój przyjaciel".

Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie. Zdjęcie z 17 marca
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie. Zdjęcie z 17 marca
Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Trump o zakończeniu wojny w Ukrainie: myślałem, że to będzie łatwiejsze

Odpowiadając na pytanie dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, amerykański przywódca powiedział, że udało mu się zakończyć "osiem wojen, a zakończenie jednej jest jeszcze przede mną".

- Myślałem, że mam bardzo dobre relacje z (przywódcą Rosji Władimirem - red.) Putinem. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Ponieważ widziałem, jak niektóre wojny trwały, w jednym przypadku 32 lata, w innym 36 lat. A ja rozwiązałem je w ciągu dwóch dni. Jestem z tego bardzo dumny. Właśnie dzisiaj rozwiązałem kolejną sprawę, chyba dzisiaj. Prawie wyczerpaliśmy zapasy wojen – powiedział Trump, nie ujawniając jaki konflikt miał na myśli.

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód
Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód

Prezydent określił wojnę w Ukrainie jako "straszną krwawą jatkę". - Jest tak wielu żołnierzy (zabitych, rannych - red.). Od czasów II wojny światowej nie było czegoś takiego. (…) Wywieramy na nich (Rosję - red.) dużą presję. W sprawie ropy Indie teraz wycofują się, inni też. Ponieważ Rosja sprzedaje ropę, ma pieniądze, aby działać. Ale myślę, że nam się uda - podkreślił.

Co Trump myśli "po przebudzeniu"

Zapytany, o czym myśli po przebudzeniu, Trump wyznał, że jego myśli krążą wokół hasła "Make America Great Again". W jego opinii, "w historii polityki jest to najlepsze hasło".

- Chcę po prostu, aby Ameryka znów stała się wielka - podkreślił, dodając, że "nie chce być politycznie poprawny".

Dopytywany, czy bycie dobrym prezydentem kraju jest trochę jak bycie ojcem, Trump odpowiedział, że nigdy wcześniej nie zadano mu tego pytania. - Kocham ludzi. Kocham swój kraj – oznajmił, dodając, że swoim dzieciom zakazywał narkotyków, alkoholu i papierosów. - Jeśli nigdy nie zaczniesz, tak jak ja nigdy w życiu nie piłem alkoholu i nie brałem narkotyków, to nie masz na to ochoty - skwitował.

pc

"Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"?

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, GB News

Źródło zdjęcia głównego: MANDEL NGAN/AFP/East News

