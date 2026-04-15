Świat

Trump obejmowany przez Jezusa. "To całkiem fajne"

Donald Trump udostępnił wpis z grafiką, na której jest obejmowany przez Jezusa
Źródło: Reuters
Donald Trump udostępnił w mediach społecznościowych wpis z grafiką, na której jest obejmowany przez Jezusa. "Moim zdaniem to całkiem fajne" - ocenił.

"Nigdy nie byłem zbyt religijnym człowiekiem, ale czy nie wydaje się wam, że skoro wychodzą na jaw te wszystkie szatańskie, demoniczne potwory składające dzieci w ofierze, to może Bóg właśnie gra swoją kartą Donalda Trumpa?" - taki wpis pojawił się na jednym z kont w serwisie X. Opatrzony został grafiką, na której widać, jak Jezus obejmuje prezydenta USA na tle amerykańskiej flagi.

"Radykalnej lewicy może się to nie podobać, ale moim zdaniem jest całkiem fajne" - skomentował wpis Donald Trump.

Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Konflikt Trumpa z Leonem XIV

To kolejna kontrowersyjna grafika, która pojawiła się na profilu Trumpa. W niedzielę opublikował obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję, na którym widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Grafika w poniedziałek została usunięta z prezydenckiego konta.

Trump przegrzał z grafiką z Jezusem. Ale i tak w nią wierzy

Tomasz P. Terlikowski

Wpis Trumpa pojawił się w momencie napięcia pomiędzy prezydentem USA a Leonem XIV. Trump w niedzielę mocno skrytykował papieża na swojej platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej". Za słowa pod adresem papieża Trump został skrytykowany między innymi przez premier Włoch Giorgię Meloni.

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.

pc

