Świat

Jest porozumienie. Czechy będą miały nowy rząd

Andrej Babisz
Partia ANO byłego premiera Andrieja Babisza wygrywa wybory w Czechach
Lider ruchu ANO, miliarder Andrej Babisz ma zostać nowym premierem Czech. Przewiduje to podpisana przez trzy populistyczne, prawicowe partie umowa koalicyjna. Ugrupowania, które ukształtują nowy rząd, ustaliły w dokumencie również podział resortów.
  • Andrej Babisz był już premierem Czech w latach 2017-2021.
  • W nowym rządzie jego koalicjantami będą: prawicowa, eurosceptyczna partia Zmotoryzowani (Motoristie) oraz radykalnie prawicowa, antyunijna i antyimigrancka Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD).
  • Koalicjanci uzgodnili, że stanowisko szefa Izby Poselskiej ma przypaść liderowi skrajnie prawicowej SPD Tomio Okamurze - czesko-japońskiemu przedsiębiorcy i politykowi.

Trzy ugrupowania, które utworzą nowy rząd Czech, podpisały w poniedziałek umowę koalicyjną i przedstawiły program nowego gabinetu. Ustalono też podział stanowisk w rządzie, którego premierem ma być Andrej Babisz. Lider ruchu ANO kierował już gabinetem w latach 2017-2021.

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami
"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

Populistyczny ANO Babisza, jednego z najbogatszych Czechów, wygrał wybory do Izby Poselskiej (niższej izby parlamentu), które odbyły się 3 i 4 października. Jego koalicjantami będą: prawicowa, eurosceptyczna partia Zmotoryzowani (Motoristie) oraz radykalnie prawicowa, antyunijna i antyimigrancka Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD).

Umowa koalicyjna przewiduje, że ANO będzie miało premiera i obejmie osiem resortów. Zmotoryzowani będą mieli czterech ministrów, a SPD - trzech.

Andrej Babisz i koalicjanci
Andrej Babisz i koalicjanci
Źródło: Martin Divisek/PAP/EPa

Umowę mają podpisać też posłowie. Po co?

Podczas uroczystości podpisy pod umową koalicyjną złożyli szefowie trzech populistycznych, prawicowych ugrupowań oraz przewodniczący klubów parlamentarnych. Zapowiadane jest także podpisanie jej przez wszystkich posłów koalicji, jako zobowiązanie do popierania nowego gabinetu i jego projektów ustaw.

Babisz
Babisz: bezpośrednio z budżetu nie damy Ukrainie na uzbrojenie ani korony
Viktor Orban
"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu
pap_20250922_2MF
Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?
Cezary Paprzycki

Poparcie 108 posłów tych ugrupowań ma być też gwarancją obsadzenia w tajnym głosowaniu stanowiska szefa Izby Poselskiej. Koalicjanci uzgodnili, że ma przypaść ono liderowi SPD Tomio Okamurze - czesko-japońskiemu przedsiębiorcy i politykowi. Niedawno usłyszał on zarzuty podżegania do nienawiści, ale po jego ponownym wyborze do Izby Poselskiej postępowanie zostało zawieszone.

Po podpisaniu umowy koalicyjnej Babisz powiedział, że liczy na uchwalenie budżetu do 17 grudnia, co pozwoli uniknąć prowizorium budżetowego. Wyraził też nadzieję, że prezydent Czech Petr Pavel powoła nowy gabinet do połowy grudnia.

Tomio Okamura
Tomio Okamura
Źródło: Martin Divisek/PAP/EPA
pc

Autorka/Autor: fil/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Czechy Andrej Babisz Europa
