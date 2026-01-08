Cały Iran odcięty od internetu. Starcia i ofiary na ulicach

Protest w Iranie Źródło: CNN

Policja użyła gazu łzawiącego m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim - podały organizacje pozarządowe. Według nich policjanci po raz kolejny otworzyli ogień w stronę protestujących.

Według opublikowanych w czwartek nowych obliczeń organizacji Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów. Irańska agencja prasowa Fars powiadomiła tymczasem, że pod Teheranem, stolicą Iranu, został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach mających na celu opanowanie zamieszek".

Według grupy monitorującej internet Netblocks w całym kraju nie ma połączenia z siecią.

Protesty w Iranie

Irańskie protesty rozpoczęły się od strajku 28 grudnia ubiegłego roku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów. W ciągu niespełna dwóch tygodni manifestacje objęły - zdaniem opozycyjnego portalu Iran International - ponad 200 miast.

Syn byłego szacha, mieszkający na uchodźstwie opozycjonista Reza Pahlavi, wezwał w czwartek do udziału w manifestacjach. "Reżim jest panicznie przerażony i po raz kolejny usiłuje wyłączyć internet, aby utrudnić mobilizację" - napisał na jednej z platform społecznościowych.

Siedem opozycyjnych partii kurdyjskich w Iraku zaapelowało z kolei o strajk generalny Kurdów w Iranie w czwartek na znak poparcia demonstracji. Według ruchu obrony praw człowieka Hengaw, również z siedzibą w Norwegii, wezwanie to spotkało się z odzewem w około 30 miastach i miejscowościach, gdzie licznie mieszkają Kurdowie.

Trump ostrzega

W piątek 2 stycznia prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą".

- Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział w sobotę 3 stycznia najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei podczas wystąpienia w Teheranie, transmitowanego przez irańską telewizję państwową. - Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych rezultatów. Oni muszą zostać postawieni do pionu - dodał.

Chamenei ponownie przekonywał również, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że to zagraniczne mocarstwa, takie jak Izrael i Stany Zjednoczone, inspirują protesty w Iranie. Jednak prezydent Masud Pezeszkian na początku ubiegłego tygodnia przyznał, że przyczyną kryzysu są zaniedbania władz i zapowiedział dialog z liderami protestów.

