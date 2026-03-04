Logo strona główna
Polska

SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."

Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tomczyk o "polskim SAFE 0 procent": panie prezydencie, proszę podpisać ustawę
Źródło: TVN24
Jeżeli pan prezydent chce zawetować ustawę o SAFE, to niech zrobi to po męsku i niech weźmie za to odpowiedzialność - tymi słowami wiceminister obrony Cezary Tomczyk skomentował propozycję "polskiego SAFE 0 procent". - To jest wydmuszka - oceniła z kolei wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Pomysł skomentowali też wiceminister obrony Stanisław Wziątek i jego szef Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jeszcze w środę wystosuje do premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza pismo z zaproszeniem na spotkanie w sprawie SAFE 0 procent. Ma to być "alternatywa" dla unijnego programu SAFE, stworzona przy współudziale Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie prezydent powiedział, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy wdrażającej unijny SAFE, która trafiła na jego biurko.

Tomczyk: panie prezydencie, proszę

O to, jaka jest reakcja rządu na propozycję głowy państwa, był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. - Sprawa jest bardzo prosta. Potrzebujemy dzisiaj uruchomić ogromne środki na modernizację polskiej armii - odparł.

- Panie prezydencie, proszę podpisać ustawę o SAFE, tak żebyśmy mogli wykorzystać te 200 miliardów złotych. Jeżeli jest możliwość wykorzystania jakichś dodatkowych środków, które pan prezydent ma czy proponuje, chętnie z tego skorzystamy - zaapelował Tomczyk.

Pytany o to, czy odebrał propozycję Nawrockiego jako zapowiedź weta do ustawy o programie SAFE, wiceszef MON przyznał, że go sobie nie wyobraża. - Jeżeli pan prezydent chce taką decyzję podjąć, to niech zrobi to po męsku i niech weźmie za to odpowiedzialność - zaapelował.

Tomczyk nawiązał również do kwestii wystosowania zaproszenia od prezydenta do premiera i szefa MON. - Nic o tym nie wiem. Wydaje mi się, że sprawa ma kontekst póki co czysto medialny - skomentował.

Karol Nawrocki
Ustawa czeka na podpis prezydenta. "To jest moment prawdy"
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz w USA: potrzebujemy przyspieszenia

Biejat: to jest wydmuszka

Jako jedna z pierwszych propozycję komentowała Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, która powiedziała, że traktuje ją jako zapowiedź weta i jako nieprzedstawienie "żadnego projektu". - Ponieważ ewidentnie ta propozycja prezydenta i pana prezesa Glapińskiego to jest wydmuszka. Jest tam, i pod tym względem ta propozycja ma doskonałą nazwę SAFE 0 procent, bo jest tam 0 procent konkretów - skomentowała Magdalena Biejat. 

Senatorka Lewicy wyraziła wątpliwości co do tego, jakie są źródła finansowania polskiego programu SAFE 0 procent. Takie same obawy wyraził wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

- Traktuję pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych bardzo poważnie i chciałbym poważnie potraktować tę propozycję, ale wydaje mi się, że jest ona tak niepoważna, że trudno ją potraktować w kategoriach oferty, która byłaby alternatywna dla przygotowanego programu SAFE - powiedział Wziątek w "Tak jest" w TVN24.

Magalena Biejat: tam jest 0 procent konkretów
Źródło: TVN24

"Daj Boże, dajcie te środki"

Jak powiedział wiceminister Stanisław Wziątek, propozycja prezydenta ma tyle znaków zapytania, że nie przekonuje ona ani jego, ani - jak podejrzewa - innych decydentów.

- Nie mamy wskazanego w żaden sposób źródła finansowania - mówił Wziątek. Przypomniał, że w ostatnich latach NBP odnotowywał straty. - Ze straty nie da się przygotować możliwości finansowania tak wielkiego programu - zaznaczył.

W ocenie wiceministra poważny program zakłada współpracę w zakresie obrony z innymi krajami, a także inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Prezydent Karol Nawrocki przekazał na środowej konferencji prasowej, że do jego spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim doszło po to, "aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE-u".

- Jestem przekonany, że nie wolno tego zlekceważyć. Trzeba porozmawiać i trzeba uzyskać wszystkie informacje i szczegóły dotyczące tego programu, ponieważ nie mamy tak naprawdę żadnych informacji. To są tylko i wyłącznie hasła - powiedział Wziątek o propozycji Nawrockiego. Przypomniał, że unijny program SAFE był negocjowany prawie rok.

Jak wyjaśniał Wziątek, Polska nie ma zaplanowanych środków na chociażby odstraszanie nuklearne, dlatego rząd wysłuchałby propozycji dotyczących finansowania. - Jeśli to jest tak, że pojawiają się nowe możliwości finansowe, to ja powiem, tak mówiąc wprost i nie po lewicowemu: daj Boże, dajcie te środki - zaznaczył.

Stanisław Wziątek: propozycja "polski SAFE 0 procent" jest niepoważna
Źródło: TVN24

Szef MON: Wojsko Polskie tylko zyska, ale nie na alternatywie

Do propozycji prezydenta odniósł się też sam minister obrony narodowej.

"Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii, dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii, apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta Karola Nawrockiego" - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Jak dodał, jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii, "Wojsko Polskie tylko na tym zyska". "Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo" - podkreślił szef MON.

Propozycja prezydenta Nawrockiego

Prezydent w środę na konferencji prasowej przekazał, że tematem jego spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim było znalezienie "alternatywy" dla unijnego programu SAFE. - Po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także po działaniach prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana prezesa Adama Glapińskiego (...) dyskutowaliśmy o polskim SAFE 0 procent - mówił.

Nawrocki był pytany, czy wydatki w ramach proponowanej przez niego alternatywy, czyli SAFE 0 procent, będą pokrywać się z tymi planami zakupu uzbrojenia przewidzianymi dla programu SAFE i czy większość środków z tego programu byłaby wydawana w Polsce. - O takich szczegółach nie rozmawialiśmy. Natomiast powinny być te środki finansowe - i z całą pewnością będą wydane - na to, co najbardziej potrzebne jest polskiej armii, bez pewnych więzów, które są wokół europejskiego programu SAFE - odpowiedział prezydent.

- Jeśli uznajemy, że amerykańskie samoloty F-35 są dobre dla polskich sił zbrojnych i są najlepiej rozwinięte technologicznie na świecie, to z takiego programu polskiego SAFE moglibyśmy je kupować, czy także z amunicją wojskową, czy z całym zakresem sprzętu wojskowego - dodał Nawrocki.

Zapewnił też, że taki program daje "głęboko dalszą elastyczność potencjalnym inwestycjom", umożliwia nam elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych i będzie kompatybilny z ostatnią dekadą zakupów, nie nosząc przy tym obciążeń finansowych dotyczących warunkowości, czy obciążeń politycznych.

Prezydent proponuje polski SAFE 0 procent

Autorka/Autor: Filip Czerwiński, Kamila Grenczyn /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP

Program SAFEKarol NawrockiMagdalena BiejatMinisterstwo Obrony NarodowejbrońNBPPrezes NBP Adam Glapiński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica