Zabrakło gazu do elektrowni. Cały kraj pogrążony w ciemności

Ze świata

W środę wszystkie prowincje Iraku zostały dotknięte przerwą w dostawie prądu - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Energii Elektrycznej, cytowane przez Reuters. Według władz przyczyną ogólnokrajowego wyłączenia systemu energetycznego był incydent techniczny spowodowany nagłym spadkiem dostaw gazu do elektrowni gazowej Rumaila w prowincji Basra.

"Sieć energetyczna jest całkowicie wyłączona we wszystkich prowincjach Iraku" – podało ministerstwo, cytowane przez iracką agencję prasową INA.

Cały kraj bez prądu

Rzecznik resortu wyjaśnił, że ograniczenie dostaw paliwa doprowadziło do gwałtownej utraty około 1900 megawatów mocy w systemie. Trwają prace nad stopniowym przywracaniem zasilania.

Wysoki rangą przedstawiciel sektora energetycznego, który poprosił o zachowanie anonimowości, zapewnił, że dostawy prądu powinny wrócić do normy w ciągu kilku godzin.

Nie jest to pierwszy tego typu incydent w Iraku. W sierpniu 2025 roku awaria w elektrowni Hamidiya w zachodniej prowincji Anbar spowodowała poważne zakłócenia w krajowej sieci przesyłowej, również prowadząc do czasowego blackoutu.

Chroniczne problemy z energią

Od wielu lat Irakijczycy w dużej mierze polegają na prywatnych generatorach, ponieważ prąd dostarczany przez państwo jest dostępny jedynie nieregularnie. Coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw inwestuje także w instalacje fotowoltaiczne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby energetyczne.

Irak - członek Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jeden z największych producentów ropy na świecie, od czasu inwazji USA w 2003 roku, która obaliła reżim Saddama Husajna, zmaga się z chronicznymi problemami w sektorze energetycznym. Lata konfliktów, niedoinwestowanie infrastruktury oraz nieefektywne zarządzanie sprawiły, że krajowa sieć przesyłowa wciąż nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAILAN HAJI

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica