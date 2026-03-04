Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie

- Iran potwierdził śmierć Alego Chameneiego oraz wysoko postawionych urzędników reżimu. Rada Przywódcza będzie tymczasowo zastępować przywódcę.
- Po tym, jak USA i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie.
- W poniedziałek siły Izraela poinformowały o rozpoczęciu ofensywy na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek Liban podał, że siły Izraela wkroczyły do kraju.
- Prezydent USA Donald Trump przewidywał, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej". W innym wystąpieniu mówił, że USA planowały cztery-pięć tygodni, ale są gotowe na dłuższą operację.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
- Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków.
Marynarka wojenna Sri Lanki wysłała misję ratunkową po odebraniu sygnału SOS z irańskiego statku - przekazał rzecznik ministerstwa obrony tego kraju, cytowany przez agencję Reuters.
Dwa ataki dronów zostały wymierzone w amerykańską bazę i hotel w irackim Irbilu - podał Reuters powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.
Jeśli Kurdowie przystąpią do wojny w Iranie, do konfliktu włączy się też Turcja i dojdzie do pęknięcia w NATO - powiedziała Asli Aydintasbas, ekspertka waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution.
Analityczka zaznaczyła, że Turcja usilnie próbowała zbudować międzynarodową koalicję, która miała lobbować u administracji Trumpa w sprawie tego, by rozwiązać kwestię związaną z Iranem w sposób dyplomatyczny. Ankara próbowała też mediować między Teheranem i Waszyngtonem.
- Do czasu wybuchu wojny relacje między administracją Trumpa i Ankarą były całkiem dobre. Ale Turcja boi się obecnej niestabilności i "otwartego czeku" administracji Trumpa dla Izraela - dodała.
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało, że przechwyciło i zniszczyło drona we wschodniej prowincji kraju - przekazał Reuters. Nie podano dalszych szczegółów.
W Bahrajnie zawyły syreny alarmowe. "Obywatele i mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju, udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz śledzenie komunikatów i aktualizacji publikowanych przez oficjalne służby" - czytamy we wpisie ministerstwa spraw wewnętrznych tego kraju w serwisie X.
Izrael infiltrował irańską sieć kamer drogowych, aby obserwować Alego Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników, co pozwoliło przeprowadzić śmiertelny atak, w którym zginął i ajatollah, i wielu irańskich dowódców - wynika z raportu "Financial Times", powołującego się na izraelskie źródła wywiadowcze.
W ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie w ramach szerszej operacji wywiadowczej prowadzonej wobec Iranu.
Według "FT" jeden z izraelskich funkcjonariuszy wywiadu przyznał, że dzięki zdobytym nagraniom "znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę". Zdradził, że jedna z kamer zapewniała wyraźny obraz miejsc, w których ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników parkowali swoje pojazdy, umożliwiając funkcjonariuszom wywiadu stworzenie szczegółowego profilu codziennej rutyny panującej w okolicy ulicy Pasteura w Teheranie, gdzie znajdują się kluczowe instytucje rządowe i gdzie zginął Chamenei.
Izraelskie wojsko poinformowało, że w środę rano czasu lokalnego wykryło kilka rakiet przelatujących z Libanu na terytorium Izraela i przechwyciło większość z nich.
Wojsko poinformowało, że przed wybuchem pożaru w północnym Izraelu zawyły syreny. Większość pocisków została przechwycona przez izraelskie siły powietrzne. Nie zgłoszono żadnych obrażeń - dodało wojsko.
Izraelski atak na czteropiętrowy budynek mieszkalny w mieście Baalbek na wschodzie Libanu zabił co najmniej cztery osoby i ranił sześć innych. Ekipy ratunkowe pracują nad wydobyciem rodzin spod gruzów - poinformowała w środę państwowa agencja informacyjna NNA.
Atak był częścią gwałtownej eskalacji walk wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, która trwa od poniedziałku, po tym jak Hezbollah ostrzelał Izrael dronami i rakietami. Od tego czasu grupa powiązana z Iranem wystrzeliła kolejne rakiety, a Izrael przeprowadził fale nalotów na Liban i wysłał wojska na południe.
Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła dziewięć dronów, które wkroczyły w jej przestrzeń powietrzną - poinformowały państwowe media w środę rano czasu lokalnego.
W raporcie Saudyjskiej Agencji Prasowej podano, że drony zostały zniszczone "natychmiast" po wkroczeniu w przestrzeń powietrzną królestwa. Nie podano informacji o ofiarach śmiertelnych ani szkodach w infrastrukturze.
"W ramach wysiłków ofensywnych Siły Powietrzne wciąż przeprowadzają ciągłe fale uderzeń na wrogie systemy rakiet pocisków balistycznych i obrony przeciwlotniczej" - poinformowały w komunikacje siły zbrojne Izraela.
Armia dodała, że izraelskie myśliwce i drony prowadzą "systematyczne, całodobowe polowanie" na wyrzutnie rakietowe i składy pocisków balistycznych, aby zmniejszyć zdolności Iranu do ostrzeliwania Izraela.
Rzecznik Izraelskiej armii Efi Defrin powiedział, że do wtorku w ramach trwającej ofensywy zrzucono już ponad 4 tysiące bomb, czyli więcej, niż w 12-dniowej wojnie izraelsko-irańskiej z 2025 roku. Dodał, że od początku operacji izraelskie myśliwce odbyły 1600 lotów.
Według amerykańskiej Agencji Informacyjnej Aktywistów Praw Człowieka (HRANA) od rozpoczęcia wojny w Iranie zginęło co najmniej 1097 cywilów, w tym 181 dzieci.
Ponad 5400 cywilów, w tym 100 dzieci, zostało rannych - dodała HRANA. Organizacja poinformowała, że jej raport ma charakter wstępny i weryfikuje setki kolejnych zgłoszonych zgonów.
- Mówiąc wprost, skupiamy się na zestrzeliwaniu wszystkiego, co może do nas strzelać - powiedział admirał Brad Cooper, dowódca Centralnego Dowództwa USA, w wiadomości opublikowanej na platformie X.
Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. - Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper.
Cooper szczegółowo opisał "bezkontaktowe, precyzyjne uderzenia" bombowców B-2 i B-1. - Zatapiamy również irańską marynarkę wojenną, całą marynarkę wojenną - dodał. - Do tej pory zniszczyliśmy 17 irańskich okrętów, w tym najbardziej sprawny irański okręt podwodny, który ma teraz dziurę w burcie - podkreślił.
- Przez dziesięciolecia irański reżim nękał międzynarodową żeglugę. Obecnie w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz ani Zatoce Omańskiej nie ma ani jednego irańskiego okrętu - powiedział Cooper.
Koalicja proirańskich bojówek w Iraku, działająca pod nazwą Islamski Ruch Oporu, ogłosiła, że od rana tego dnia przeprowadziła 27 uderzeń na "wrogie" bazy w regionie - przekazała agencja Reutera.
- Kanada uważa od dawna Iran za główne źródło niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie - powiedział premier Kanady Mark Carney, podkreślając, że reżim w Teheranie zamordował "wielu cywilów, Kanadyjczyków" i "spowodował niewypowiedziane cierpnienia milionów ludzi", a pomimo negocjacji i dyplomatycznych starań, Iran nie zaprzestał swojego programu nuklearnego. - Kanada od dawna wspierała imperatyw zneutralizowania tego poważnego globalnego zagrożenia - dodał.
Przypominając, że pomimo dekad rezolucji, sankcji i działań dyplomatycznych, irańskie zagrożenie nuklearne nadal istnieje, "teraz USA i Izrael podjęły działania bez włączania w nie ONZ czy konsultacji z sojusznikami, w tym Kanady" - podkreślił Carney.
Wezwał w imieniu Kanady USA i Izrael do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i przypomniał, że prawo międzynarodowe wiąże uczestników
Katar poinformował, że irański pocisk balistyczny uderzył w bazę lotniczą Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie, ale nie spowodował żadnych ofiar.
Katarskie Ministerstwo Obrony poinformowało o pomyślnym przechwyceniu kolejnego pocisku balistycznego wystrzelonego w kierunku kraju z Iranu.
Opracował Mikołaj Stępień
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH