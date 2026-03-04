Jak długo potrwa wojna z Iranem? Magierowski: zaryzykuję

Marek Magierowski: wojna z Iranem potrwa kilka miesięcy i będzie kosztowna Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę rano USA i Izrael zaatakowały Iran z powietrza, zabijając między innymi najwyższego przywódcę Alego Chameneiego i członków jego rodziny. Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i USA, ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest "bardzo dynamiczna", a Amerykanie i Izraelczycy "trochę się zachłysnęli" sukcesami osiągniętymi w ciągu pierwszych 24 godzin.

- Potem, mam wrażenie, że ta machina się trochę zaczęła zacinać. Nie chciałbym jeszcze mówić o pewnej panice w kręgach władzy w Waszyngtonie, ale mam wrażenie, że trochę się dzisiaj amerykańscy przywódcy z Donaldem Trumpem na czele miotają. I widać wyraźnie, że chyba nie idzie im tak dobrze w Iranie, wedle planu, jak sobie to zakładali. Mało tego, mam wrażenie, że tego planu tak naprawdę do końca nie było. Był może plan militarny, taktyczny, natomiast nie było planu politycznego, bo w tego typu sytuacjach bardzo łatwo się wchodzi do wojny, a potem dużo trudniej jest z niej wyjść - mówił Magierowski.

Jak przyznał pod koniec programu gość Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, wiele razy mylił się w swoich przepowiedniach, ale zaryzykuje kolejną.

- Myślę, że to będzie długa wojna, niestety, która będzie trwała co najmniej kilka miesięcy, i bardzo kosztowna. I pod względem dosłownym, finansowym, dla Amerykanów, i bardzo bolesna też politycznie kosztowna wojna z Iranem - skonkludował.

Dwa miliardy strat w pierwszych dniach

W ocenie gościa programu Iran zachował dotychczas potencjał swoich wojsk rakietowych. Powiedział, że Iranowi udało się zniszczyć sprzęt amerykański w regionie, w tym drogie radary wczesnego ostrzegania, za około 2 miliardy dolarów, czyli 7,34 miliarda złotych. Nie podał swojego źródła, ale taką kwotę faktycznie wyliczyła turecka państwowa agencja informacyjna Anadolu.

- Jakich narzędzi używali Irańczycy, żeby dokonać tak ogromnych zniszczeń? Mianowicie słynnych dronów Shahed, które także są używane między innymi przez Rosję na Ukrainie. Jedna sztuka kosztuje 40 tysięcy dolarów [około 147 tysięcy złotych - red.], z grubsza - mówił Magierowski.

Zdaniem byłego ambasadora, to pokazuje obraz "zupełnie nowej wojny". - Myślę, że jednak trochę Amerykanie są zaskoczeni tym, jakie straty ponoszą - powiedział. Przypomniał też o trzech amerykańskich myśliwcach zestrzelonych przez pomyłkę przez siły Kuwejtu, a także o sześciu zabitych żołnierzach USA.

Marek Magierowski sceptycznie też ocenił perspektywy obalenia irańskiego reżimu. Zwrócił uwagę na to, że w tym kraju brakuje zorganizowanej opozycji. - Myślę, że te oczekiwania, iż Irańczycy, szczególnie młodzi, znów wyjdą na ulice i reżim skapituluje przed masami, to były płonne nadzieje. Ten reżim nie skapituluje na pewno bez walki - powiedział.

OGLĄDAJ: Cezary Tomczyk, Jakub Rutnicki, Marek Magierowski