Senat Brazylii opowiedział się za zakazem korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Ustawa w tej sprawie przeszła wcześniej przez niższą izbę Kongresu i do wejścia w życie potrzebuje już wyłącznie podpisu prezydenta. Ten uznawany jest za formalność. Przychylna zakazowi jest również zdecydowana większość dorosłych Brazylijczyków.

Brazylijski Senat przyjął w środę ustawę zakazującą uczniom używania telefonów komórkowych w szkołach. Przepisy mają obowiązywać zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Wyjątek mają stanowić sytuacje, gdy są one potrzebne do nauki, a korzystanie z nich zaleca nauczyciel. Regulacje mają być egzekwowane zarówno w szkołąch publicznych, jak i prywatnych. Ich celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki nadmierne używanie smartfonów ma na dzieci i młodzież. Te, jak ocenił senator Alessandro Vieira, "wykraczają poza wyniki akademickie i prowadzą do problemów ze zdrowiem psychicznym".