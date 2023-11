Raper ASAP Rocky stanie przed sądem. Miał strzelać do przyjaciela z dzieciństwa

Popularny amerykański raper ASAP Rocky stanie przed sądem pod zarzutem napaści z bronią palną na swojego przyjaciela z dzieciństwa - informuje BBC. Do strzelaniny, w której miał uczestniczyć muzyk, doszło dwa lata temu.

Decyzja o procesie Rocky’ego, którego prawdziwe personalia to Rakim Mayers, zapadła 20 listopada, drugiego dnia jego wstępnych przesłuchań. Jak wyjaśnia BBC, sąd w Los Angeles uznał, że istnieje materiał dowodowy pozwalający na kontynuowanie sprawy. Z ustaleń prokuratury wynika, że 6 listopada 2021 roku raper miał oddać strzały w kierunku swojego przyjaciela z dzieciństwa, Terella Ephrona. BBC informuje, że Mayers miał "zwabić" Ephrona do ciemnego zaułka w Los Angeles, tam doszło do kłótni, w trakcie której wywiązała się strzelanina. Raniony wówczas Ephron zeznał policjantom, że raper strzelił do niego 3-4 razy, a jedna z kul drasnęła jego dłoń.

ASAP Rocky - za co został aresztowany

Rocky został aresztowany w kwietniu 2022 roku na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Do zatrzymania doszło, gdy wysiadał z prywatnego samolotu, którym przyleciał z Barbadosu. Spędzał tam wakacje ze swoją partnerką, Rihanną. Starsza o rok piosenkarka, która wówczas była w zaawansowanej ciąży (urodziła na początku sierpnia), miała być obecna podczas aresztowania. Do kwietnia ubiegłego roku sprawa nie była opisywana przez media. Dopiero po zatrzymaniu Mayersa policja ujawniła jej szczegóły, zapowiadając jednocześnie zgłoszenie do prokuratury.

Jak podaje BBC, Rocky nie przyznaje się do winy, jeśli jednak zostanie uznany za winnego, grozi mu do dziewięciu lat pozbawienia wolności. Portal przypomina, że nie byłby to pierwszy wyrok zasądzony wobec 35-latka. Mayers był wcześniej skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za udział w bójce, do której doszło w lipcu 2019 roku w Sztokholmie, gdzie raper koncertował. Kilka dni później miał wystąpić na Open’erze w Gdyni, jednak został zatrzymany przez szwedzką policję i do Polski nie przyjechał. Teraz, przed sądem w Los Angeles, muzyka broni znany prawnik Joe Tacopina, reprezentujący również m.in. Donalda Trumpa.

Kim jest ASAP Rocky

Rakim Mayers jest frontmanem hiphopowego kolektywu ASAP Mob z Nowego Jorku, a oprócz tego również modelem i aktorem. Ma na koncie trzy albumy, współpracował m.in. z Kendrickiem Lamarem, Drake'iem i Laną Del Rey. Jego największe hity to "Fashion Killa", "L$D", "Everyday" czy "Praise The Lord (Da Shine)". Rozgłosu przydał mu związek z wokalistką pop i właścicielką marki modowej Rihanną, z którą ma dwóch synów.

