Amerykański ambasador w Moskwie wraca do ojczyzny na konsultacje

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie John Sullivan poinformował, że zamierza udać się w tym tygodniu do Waszyngtonu na konsultacje z przedstawicielami administracji prezydenta Joe Bidena. Będzie to jego pierwsze bezpośrednie spotkanie z nowymi władzami USA. Dyplomata ma powrócić do Rosji "w nadchodzących tygodniach".

John Sullivan jest ambasadorem USA w Moskwie od lutego 2020 roku i dotąd nie miał okazji do bezpośrednich rozmów z nową administracją w swojej ojczyźnie. - Uważam, że to ważne, by porozmawiać bezpośrednio z moimi nowymi kolegami w administracji Joe Bidena w Waszyngtonie na temat obecnego stanu relacji dwustronnych między USA i Rosją - powiedział Sullivan cytowany w oświadczeniu ambasady. Jak dodał, dodatkową przyczyną powrotu do USA jest chęć zobaczenia się z rodziną. Dyplomata zapowiedział, że wrócić do Rosji w nadchodzących tygodniach, "przed jakimkolwiek spotkaniem prezydentów Bidena i Putina". Sullivan nawiązał do proponowanego szczytu między dwoma przywódcami.