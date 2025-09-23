Trzy kraje wycofują się z Międzynarodowego Trybunału Karnego

Międzynarodowy Trybunał Karny Źródło: Reuters

W poniedziałek ukazało się wspólne oświadczenie wydane przez władze trzech państw Afryki Zachodniej: Mali, Burkiny Faso i Nigru. Poinformowano w nim o wycofaniu się z Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), mającego siedzibę w Hadze, który oskarżono o bycie "narzędziem neokolonialnych represji".

Państwa Sahelu wycofują się z MTK

Kraje te były członkami MTK od ponad dwóch dekad. W oświadczeniu stwierdziły, że uważają ten trybunał za niezdolny do ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, agresji i ludobójstwa. Nie podano jednak uzasadnienia tej oceny, czy konkretnych przykładów na jej poparcie. Stwierdzono za to, że Mali, Burkina Faso i Niger chcą teraz stworzyć "własne mechanizmy służące umocnieniu pokoju i sprawiedliwości".

Wszystkie trzy kraje rządzone są przez wojsko od czasu zamachów stanu, do których doszło w latach 2020-2023. Jednocześnie we wszystkich trwają starcia zbrojne z islamskimi bojownikami, którzy kontrolują duże obszary ich terytoriów, a w tym roku często atakowali m.in. obiekty wojskowe. Armie Mali, Burkiny Faso i Nigru są obecnie oskarżane o zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, do których miało dochodzić w czasie eskalacji przemocy w związku z aktywnością dżihadystów.

Wcześniej te same trzy państwa wycofały się z lokalnej organizacji, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i stworzyły ciało nazwane Sojuszem Państw Sahelu. Ograniczyły również współpracę obronną z mocarstwami zachodnimi i dążą do zacieśnienia więzi z Rosją. BBC przypomina, że MTK w marcu 2023 roku wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina po tym, jak sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Międzynarodowy Trybunał Karny

Od 2013 roku MTK prowadzi śledztwo w Mali w sprawie domniemanych zbrodni wojennych popełnionych głównie w północnych regionach Gao, Timbuktu i Kidal, które znalazły się pod kontrolą bojowników. Dochodzenie to zostało wszczęte na wniosek ówczesnego rządu.

MTK powstał w 2002 roku. Decyzja o wycofaniu się danego kraju wchodzi w życie rok od zawiadomienia ONZ.