Świat Admirał Cooper: zniszczyliśmy 90 procent przemysłu obronnego Iranu Oprac. Adam Styczek |

USA zatrzymały irański statek na Morzu Arabskim Źródło wideo: X/U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych przekazało w czwartek wieczorem, przy okazji informacji na temat ćwiczeń prowadzonych na pokładzie operującego na Bliskim Wschodzie USS Tripoli, że od początku blokady cieśniny Ormuz, amerykańskie siły przekierowały 72 statki handlowe i cztery unieruchomiły.

U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit rappel out of an MH-60S Sea Hawk during scheduled training aboard USS Tripoli (LHA 7). Tripoli is one of more than 20 warships supporting the U.S. blockade against Iran. Since the start of the blockade, CENTCOM forces have… pic.twitter.com/07ERp8RVB1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wcześniej dowodzący siłami USA na Bliskim Wschodzie adm. Brad Cooper stwierdził na przesłuchaniu przed komisją sił zbrojnych amerykańskiego Senatu, że "zagrożenie ze strony Iranu zostało znacznie osłabione". - Nie zagraża już on partnerom regionalnym i USA w sposób, w jaki czynił to wcześniej - dodał.

Wojskowy wskazał, że podczas wojny z Iranem zniszczono 90 procent przemysłu obronnego tego państwa. Dodał, że Iran nie jest już w stanie wspierać bronią i innymi zasobami swoich sprzymierzeńców w regionie: libańskiego Hezbollahu, jemeńskich rebeliantów Huti i palestyńskiego Hamasu w Strefie Gazy.

Amerykańskie wojsko na Bliskim Wschodzie Źródło zdjęcia: X/CENTCOM

Sprzeczne informacje na temat potencjału militarnego Iranu

Admirał nie odniósł się bezpośrednio do pytań o pojawiające się w amerykańskich mediach informacje o tym, że irańska armia mimo strat pozostaje silniejsza, niż przedstawiają to władze USA, w tym prezydent Donald Trump.

Iran zachował około 70 procent swojego przedwojennego arsenału rakietowego - informowały w ostatnich tygodniach dzienniki "New York Times" i "Washington Post", powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu. Pytany o to Cooper odparł, że te doniesienia są "nieprecyzyjne".

Redakcja "NYT" napisała też, że udało jej się zweryfikować zniszczenie w amerykańsko-izraelskich atakach 22 irańskich szkół. Dowódca CENTCOM-u powiedział, że nie ma informacji, które by to potwierdzały, a armia prowadzi jedynie dochodzenie w sprawie ataku na szkołę w Minabie. Według mediów i władz irańskich w uderzeniu amerykańskiego pocisku zginęło tam co najmniej 175 osób, głównie uczennic żeńskiej szkoły podstawowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Iran odpowiedział, jest reakcja Trumpa

"Nowe oceny amerykańskiego wywiadu sugerują, że Trump i jego doradcy przecenili skalę szkód, jakie amerykańska armia wyrządziła irańskim siłom rakietowym i nie docenili odporności Iranu i jego zdolności do odbudowy" - zauważył we wtorek "NYT". Gazeta podała wówczas, że według tajnego raportu służb Irańczycy mają nadal dostęp do 30 z 33 baz rakietowych w rejonie cieśniny Ormuz.

Wokół tego akwenu koncentruje się obecnie konflikt USA z Iranem. Wojna rozpoczęła się 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm. Kluczowa dla światowego handlu ropą i gazem cieśnina Ormuz jest jednak nadal niemal całkowicie zablokowana przez Iran.

Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia. Niemal codziennie pojawiają się nowe informacje o atakach na statki w rejonie Ormuzu.

OGLĄDAJ: TVN24