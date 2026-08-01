Hulajnogami elektrycznymi rozpędzili karuzelę, wypadł z niej 11-latek
Do groźnego zdarzenia doszło na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Warze w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Jak ustalili policjanci, 11-latek przebywał tam z dwoma rówieśnikami i 14-letnią koleżanką. Postanowili rozpędzić karuzelę za pomocą hulajnóg elektrycznych. Chłopiec usiadł na środku urządzenia, a pozostali przyłożyli koła rozpędzonych hulajnóg.
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Karuzela osiągnęła znacznie większą prędkość niż podczas prawidłowego użytkowania. W pewnym momencie 11-latek wypadł z niej na twarde podłoże. Został przewieziony do szpitala w Rzeszowie.
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Brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
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Źródło: tvn24.pl