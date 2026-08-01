Rzeszów Hulajnogami elektrycznymi rozpędzili karuzelę, wypadł z niej 11-latek

11-letni chłopiec wypadł z karuzeli Źródło wideo: KPP Brzozów Źródło zdj. gł.: KPP Brzozów

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Do groźnego zdarzenia doszło na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Warze w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Jak ustalili policjanci, 11-latek przebywał tam z dwoma rówieśnikami i 14-letnią koleżanką. Postanowili rozpędzić karuzelę za pomocą hulajnóg elektrycznych. Chłopiec usiadł na środku urządzenia, a pozostali przyłożyli koła rozpędzonych hulajnóg.

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11-letni chłopiec wypadł z karuzeli Źródło zdjęcia: KPP Brzozów

Karuzela osiągnęła znacznie większą prędkość niż podczas prawidłowego użytkowania. W pewnym momencie 11-latek wypadł z niej na twarde podłoże. Został przewieziony do szpitala w Rzeszowie.

Brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

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