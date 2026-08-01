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Rzeszów

Hulajnogami elektrycznymi rozpędzili karuzelę, wypadł z niej 11-latek

11-letni chłopiec wypadł z karuzeli
11-letni chłopiec wypadł z karuzeli
Źródło wideo: KPP Brzozów
Źródło zdj. gł.: KPP Brzozów
11-latek został ranny i trafił do szpitala po upadku z karuzeli na placu zabaw w Warze na Podkarpaciu. Urządzenie rozpędzili jego koledzy za pomocą elektrycznych hulajnóg.

Do groźnego zdarzenia doszło na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Warze w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Jak ustalili policjanci, 11-latek przebywał tam z dwoma rówieśnikami i 14-letnią koleżanką. Postanowili rozpędzić karuzelę za pomocą hulajnóg elektrycznych. Chłopiec usiadł na środku urządzenia, a pozostali przyłożyli koła rozpędzonych hulajnóg.

>> Kolejny groźny trend w internecie z hulajnogą. Ratownicy ostrzegają

11-letni chłopiec wypadł z karuzeli
11-letni chłopiec wypadł z karuzeli
Źródło zdjęcia: KPP Brzozów

Karuzela osiągnęła znacznie większą prędkość niż podczas prawidłowego użytkowania. W pewnym momencie 11-latek wypadł z niej na twarde podłoże. Został przewieziony do szpitala w Rzeszowie.

Brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieckoWypadekPolicjaSzpitalPodkarpacie
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