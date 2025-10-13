Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Rzeszów

Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem

Wilk szary (Canis lupus)
Olchowiec w gminie Dukla (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Maps
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko myśliwemu, który odpowie za zabicie wilka w miejscowości Ropianka koło Olchowca na Podkarpaciu. Mężczyźnie grozi za to do trzech lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Postawiła Wojciechowi N. - myśliwemu i notariuszowi z Krosna dwa zarzuty - z artykułu 35 par. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, który dotyczy uśmiercenia zwierzęta z naruszeniem przepisów oraz art. 181 par. 1 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Finalnie do sądu trafił akt oskarżenia wyłącznie z pierwszym zarzutem. - Materiał dowodowy zebrany w postępowaniu uzasadnił skierowanie aktu oskarżenia w takim zakresie - powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Nie przyznaje się

Jak dodała, mężczyzna w toku śledztwa nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Za zastrzelenie wilka grozi mu do trzech lat więzienia.

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Art. 35 par. 1 Ustawy o ochronie zwierząt
Wilk szary (Canis lupus)
Wilk szary (Canis lupus)
Źródło: Shutterstock

Myśliwy uciekł przed przyjazdem policjantów

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku. Policję o zabitym wilku poinformował pracownik Magurskiego Parku Narodowego, Zenon Wojtas. W rozmowie z reporterem programu "Uwaga!" TVN tak relacjonował tamte wydarzenia: - Dostałem telefon od myśliwych, którym się nie podoba, że podczas polowań zbiorowych są zabijane wilki. Dojechałem na miejsce, usłyszałem z lasu traktor. Na przedniej łyżce leżał zastrzelony wilk, cały skrwawiony. A obok szedł myśliwy, o którym zostałem powiadomiony przez informatora.

Traktorem kierował rolnik, który miał zostać wezwany na miejsce przez myśliwego, aby pomógł w transporcie martwego zwierzęcia. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Myśliwy uciekł przed przyjazdem funkcjonariuszy.

Wiózł martwego wilka, "obok szedł myśliwy"
Wiózł martwego wilka, "obok szedł myśliwy"

Wyjaśnianiem okoliczności śmierci wilka początkowo zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Krośnie, która jakiś czas temu wyłączyła się ze sprawy. - Osoba wskazywana na sprawcę to brat tutejszego prawnika, niektórzy prokuratorzy go znają, dlatego, aby uniknąć podejrzeń o niezachowanie bezstronności wyłączyliśmy się ze sprawy - mówił nam Sławomir Merkwa, ówczesny szef krośnieńskiej prokuratury rejonowej.

W sprawie przesłuchani zostali świadkowie - uczestnicy polowania oraz osoby biorące udział w tak zwanej nagonce. Przesłuchany został także rolnik, który wiózł zwłoki zastrzelonego wilka oraz myśliwy, który mu wówczas towarzyszył. Prokuratura nie ujawniała treści ich zeznań.

Polska pomogła im skolonizować Europę. Co teraz?

Polska pomogła im skolonizować Europę. Co teraz?

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Agnieszka Stradecka

Wilk pod ochroną

Wilki objęte są w Polsce całkowitą ochroną na terenie całego kraju od 1998 roku. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, płoszenie, niepokojenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników.

Trump w Knesecie: zakładnicy wrócili do domu
Trump w Knesecie: zakładnicy wrócili do domu

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Podkarpacie zwierzęta Policja Prokuratura ochrona przyrody Wilk Krosno
