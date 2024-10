Nastolatkowie twierdzą, że pobili ich policjanci. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie

Prokuratura Rejonowa w Jaśle wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Chodzi o interwencję podjętą wobec 18-letniego Pawła i 19-letniego Stefana. Obaj twierdzą, że zostali pobici przez policjantów. Do zdarzenia miało dojść w komendzie w Krośnie, gdzie młodzi mężczyźni trafili do wytrzeźwienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Zostało wszczęte z artykułu 231 par. 1 Kodeksu karnego i dotyczy "nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w dniu 1 sierpnia w związku z podjętą interwencją i zatrzymaniem (Pawła A. i Stefana B. - red.) w celu doprowadzenia ich do trzeźwienia oraz zastosowaniem wobec nich siły fizycznej i spowodowania u ww. obrażeń ciała, czym działali na szkodę interesu pokrzywdzonych".

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Policyjna interwencja

O sprawie pisaliśmy 25 września. Wszystko zaczęło się na rynku w Krośnie późnym wieczorem 31 lipca. Paweł (18 lat) i Stefan (19 lat) pracują w jednym z mieszczących się tam lokali gastronomicznych, który należy do ojca młodszego z nastolatków. Około godziny 23 po skończonej pracy i zamknięciu lokalu dla gości 18- i 19-latek spędzali czas wspólnie z kilkoma znajomymi. Jak twierdzą, wypili wtedy "trochę piwa i wina". Przebywali w lokalu i na zewnątrz, w sąsiadującym z nim ogródku.

Mieli bić, szarpać za włosy i kopać

Po przewiezieniu na komendę, Pawła mieli "bić otwartą dłonią w okolice uszu i oczu, szarpać za włosy, kopać po nogach i wyzywać", po czym dać do podpisania cztery mandaty in blanko. Kiedy odmówił, policjanci mieli powiedzieć, że znowu będą go bić, wtedy - jak twierdzi - podpisał mandaty.