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Ciało 59-latka pod mostem. Trzy osoby w areszcie

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POLICJA POLSKA NOC
Do zdarzenia doszło w Jaśle (Podkarpackie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W rejonie mostu na Wisłoce w Jaśle (Podkarpackie) znaleziono ciało 59-letniego mężczyzny. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby w wieku od 33 do 52 lat. Trzy zostały tymczasowo aresztowane.

W sobotę około godziny 21 policja została wezwana w rejon mostu przy ulicy Mickiewicza. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia pomocy mężczyźnie. - Na miejsce skierowani zostali policjanci. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - powiedział nam podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy policji w Jaśle.

Jak dodał, zmarły to 59-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Trzej mężczyźni z zarzutami

Na miejscu policjanci zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich wcześniej zadzwoniła po pomoc.

Trzej z zatrzymanych, 33-latek z powiatu krośnieńskiego oraz 49-latek i 52-latek z powiatu jasielskiego zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Czwarty z zatrzymanych mężczyzn, po przesłuchaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle w charakterze świadka, został zwolniony. 

Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Grożą im kary od dwóch do 15 lat więzienia. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
JasłoPolicjaProkuraturaAlkoholwojewództwo podkarpackie
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