Rzeszów Ciało 59-latka pod mostem. Trzy osoby w areszcie Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Jaśle (Podkarpackie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę około godziny 21 policja została wezwana w rejon mostu przy ulicy Mickiewicza. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia pomocy mężczyźnie. - Na miejsce skierowani zostali policjanci. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - powiedział nam podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy policji w Jaśle.

Jak dodał, zmarły to 59-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Trzej mężczyźni z zarzutami

Na miejscu policjanci zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich wcześniej zadzwoniła po pomoc.

Trzej z zatrzymanych, 33-latek z powiatu krośnieńskiego oraz 49-latek i 52-latek z powiatu jasielskiego zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Czwarty z zatrzymanych mężczyzn, po przesłuchaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle w charakterze świadka, został zwolniony.

Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Grożą im kary od dwóch do 15 lat więzienia. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.