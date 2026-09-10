Ciało 59-latka pod mostem. Trzy osoby w areszcie
W sobotę około godziny 21 policja została wezwana w rejon mostu przy ulicy Mickiewicza. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia pomocy mężczyźnie. - Na miejsce skierowani zostali policjanci. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - powiedział nam podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy policji w Jaśle.
Jak dodał, zmarły to 59-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
Trzej mężczyźni z zarzutami
Na miejscu policjanci zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich wcześniej zadzwoniła po pomoc.
Trzej z zatrzymanych, 33-latek z powiatu krośnieńskiego oraz 49-latek i 52-latek z powiatu jasielskiego zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaśle.
Czwarty z zatrzymanych mężczyzn, po przesłuchaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle w charakterze świadka, został zwolniony.
Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Grożą im kary od dwóch do 15 lat więzienia. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.