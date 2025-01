Policjanci uderzyli w nielegalne wyścigi, prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową kilka miesięcy rozpracowywali nieformalną organizację Warsaw Night Racing. Grupa ta od wielu lat organizuje spotkania, w trakcie których dochodzi do nielegalnych wyścigów ulicznych, a nagrania i zdjęcia (najczęściej z szaleńczej jazdy i driftowania) publikuje w mediach społecznościowych. We wrześniu w trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy wyścigów zablokowali trasę S17.