Spór o ambasadorów. "Ambicja, rozbuchane ego"

We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że były premier Mateusz Morawiecki miał nalegać na szefową włoskiego rządu Giorgię Meloni, aby odmówiła przyjęcia nowego polskiego ambasadora Ryszarda Schnepfa.

"Rzecz rozegrano poufnie, by nie ulegać agresywnym naciskom. Do Polski wysłaliśmy wiadomość, że nie mieszamy się w jej wewnętrzne sprawy i przyjmiemy takiego ambasadora, jakiego nam przyślą" - powiedział włoski dyplomata cytowany przez "GW".

Te doniesienia potwierdził w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 Radosław Sikorski . - Sprawdziłem tę pogłoskę i niestety potwierdza się. Jest to oburzające - ocenił minister spraw zagranicznych.

Ryszard Schnepf, kandydat na ambasadora we Włoszech, i Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce

Ryszard Schnepf, kandydat na ambasadora we Włoszech, i Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce Paweł Supernak / PAP

Podobne naciski miały być prowadzone w przypadku ambasadorów wybranych na placówki w Kijowie i Waszyngtonie. Z ustaleń "Wyborczej" wynika także, że PiS zamierza przeciągać procedury w Sejmie aż do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, licząc na to, że jeśli wybory wygra Donald Trump, to jego otoczenie odmówi przyjęcia nowego ambasadora - czyli senatora Bogdana Klicha.