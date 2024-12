Rok rozliczania afer PiS. Pierwszy akt oskarżenia będzie "dopiero wierzchołkiem góry lodowej"

Geneza afery Funduszu Sprawiedliwości jest banalna, a jednocześnie zaskakująca, jeśli chodzi o rozmiar politycznego cynizmu. W 2015 roku Solidarna Polska, partia Zbigniewa Ziobry , chociaż była częścią rządzącej Zjednoczonej Prawicy, to zgodnie z umową koalicyjną z PiS nie dostała pieniędzy z państwowej subwencji. A te są niezbędne, choćby do budowania kapitału politycznego przed kolejnymi wyborami. I tutaj działaczom partii Ziobry spadł z nieba Fundusz Sprawiedliwości.

Wystarczyło go nieco rozciągnąć i przemodelować, żeby z funduszu pomagającego ofiarom przestępstw, stał się de facto partyjną skarbonką Solidarnej Polski.

za czasów ministra Ziobry w funduszu pracowało 45 osób, które brały też udział w postępowaniach konkursowych. Obecnie, jak zapewnia ministerstwo, oferty konkursowe oceniają zewnętrzni eksperci, a osoby, co do których resort dostaje negatywne informacje z prokuratur, są "odsuwane od prac" w funduszu.

do tej pory zarzuty w szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym funduszu zostały przedstawione 23 osobom (stan na 20 grudnia), w tym byłemu wiceministrowi Marcinowi Romanowskiemu, który nadzorował FS w latach 2019-2023 i który aktualnie ścigany jest listem gończym, a przebywa na Węgrzech , gdzie dostał azyl polityczny;

Koniec z "jedenastkami"

Cofnijmy się do początku rządów Zjednoczonej Prawicy. Kiedy ministrem sprawiedliwości zostaje Zbigniew Ziobro, już na samym początku decyduje, żeby dosypać do funduszu pieniędzy. W 2015 roku, ostatnim roku rządów koalicji PO-PSL, przychody FS wyniosły 83,3 miliona złotych. Pieniądze pochodziły głównie z orzekanych przez sądy nawiązek (25 mln zł) oraz z potrąceń z wynagrodzeń więźniów (15 mln zł). W następnym roku przychody funduszu rosną do prawie 329 mln zł.