"Nowatorskie" mleko dla niemowląt i lata bezsilności państwa

Kiedy w odpowiedzi na pytanie podaję nazwę jednej z najpopularniejszych substancji na rynku, głęboko wzdycha. Mówi, że mój wybór sprawił, że dziecko w pierwszych sześciu miesiącach życia nie otrzymywało cholesterolu, a to bardzo negatywnie wpłynęło na jego rozwój intelektualny.

Od razu zaznaczmy, że takiej zależności nie potwierdzają pytani eksperci - w tym pediatrzy i neonatolodzy. Łusiak jednak zapewnia, że wie, co mówi. Przekonuje, że moje dzieci miałyby się znacznie lepiej, gdybym sięgnął po Smilk - mleko dla niemowląt, które - jak zaznacza - powstało dzięki niemu.

- Jestem twórcą marki. Zorganizowałem specjalistów, dzięki któremu Smilk mógł powstać. Dzieciaki w Polsce są karmione margaryną. Jak pan porówna skład naszego produktu do tego, co jest na rynku, to zobaczy pan znaczącą różnicę. Dlatego międzynarodowe koncerny stają na uszach, żebyśmy nie zwiększyli zakresu działania - przekonuje.