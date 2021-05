"Możecie sobie mówić, co chcecie, na temat arcybiskupa Dzięgi, my i tak zrobimy swoje"

Nagroda przyznana została przez KUL-owskie stowarzyszenie, w KUL-owskich murach i z KUL-owską dewizą w tle. Wzbudziła oburzenie w środowiskach uniwersyteckich i katolickich. Pojawili się proboszczowie, którzy zadeklarowali, że już nie będą prowadzić tradycyjnych zbiórek na KUL. Z kolei Tomasz Terlikowski napisał: "Nagroda dla abp Dzięgi to dowód, że wiedza o ochronie nieletnich w Kościele i świadomość, jak powinno się podchodzić do biskupów broniących sprawców jeszcze się do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL nie przebiła. Albo, że mają oni prawa małoletnich w ...".

Maciej Kluczka: Wobec arcybiskupa Dzięgi prowadzone jest postępowanie kościelne dotyczące zaniedbań z okresu, gdy był on biskupem sandomierskim. Dodatkowo ciągle nie znamy wyroku drugiej instancji kościelnego postępowania w sprawie zmarłego księdza Andrzej Dymera, którego przełożonym był arcybiskup Dzięga. Mimo tego Katolicki Uniwersytet Lubelski postanowił wręczyć arcybiskupowi nagrodę za szerzenie wartości chrześcijańskich. Jak to możliwe?

Zbigniew Nosowski: Na pytanie "Dlaczego?" można i trzeba odpowiedzieć na różnych płaszczyznach. Pragmatycznie - dlatego, że ktoś postanowił nagrodzić arcybiskupa Dzięgę i ten ktoś nie został przez nikogo upomniany. Czyli nikt, kto ma prawo do takiej skutecznej interwencji - myślę o rektorze uczelni i o arcybiskupie lubelskim - nie uznał, że powinien ją w tej sprawie podjąć. Obaj zasłaniają się autonomią stowarzyszenia, które przyznaje nagrodę [Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL - red.], co oczywiście jest prawdą, ale tylko częścią prawdy. Każde stowarzyszenie może dać jakąkolwiek nagrodę komukolwiek zechce. Ale jeśli prezesem tego stowarzyszenia jest urzędujący prorektor KUL, jeśli rzecz odbywa się w auli głównej KUL, która była świadkiem wielu wspaniałych przedsięwzięć, jeśli w sentencji do uzasadnienia nagrody widzimy dewizę KUL - "Deo et Patriae" ("Bogu i Ojczyźnie") - to znaczy, że nagroda jest naprawdę dużo głębiej związana z uczelnią, niż niektórzy chcieliby to przedstawiać.