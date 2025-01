Szykowali już narzędzia do zrywania paznokci. Tak chciano cofnąć historię w ojczyźnie Samsunga

Miażdżenie głowy kamieniem, ciosy szpikulcem do szaszłyków, tryskająca krew i przerażenie, które w najmniej spodziewanym momencie przerywają elegancką imprezę w ogrodzie. Tragedia, której gwałtowność i brutalność nie dociera do nas od razu przez szok i brak zrozumienia. To jedna z najsłynniejszych scen południowokoreańskiego filmu "Parasite", pierwszej nieanglojęzycznej produkcji w historii Oscarów, która zdobyła statuetkę dla najlepszego filmu. Scena ta na ekranie bawiła, ale jej przebieg mógł właśnie okazać się niepokojąco podobny do tego, co niemal wydarzyło się w Korei Południowej naprawdę. I to w skali całego kraju.

Bo południowokoreański prezydent od miesięcy ukradkiem starał się cofnąć historię i ponownie ustanowić w kraju jakąś formę dyktatury. Metodami, w które dosłownie ciężko uwierzyć:

prowokował posiadającą broń atomową Koreę Północną,

wysłał wojsko do ataku na własnych obywateli,

próbował siłą obalić demokrację, zamierzał torturować mieszkańców kraju.

Wszystko to brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, ale nim nie jest. A co więcej, historia ta wciąż trwa. Bo choć plan prezydenta się nie powiódł, to udało się go zatrzymać dopiero 14 stycznia i wciąż nie jest pewne, czy w pełni odpowie za swoje działania. Tymczasem na ulicach pojawiły się tysiące jego fanatycznych popleczników.

O co w tym wszystkim chodzi? I jakim cudem dzieje się to akurat w tej wzorowej azjatyckiej demokracji, gospodarczej perle, która swoją kulturą i technologią zdobywa serca na całym świecie?

Jun Suk Jeol tuż po zatrzymaniu PAP/EPA/LEE JONG-KEUN/KOREA POOL

Koreańska fala

Korea Południowa ma właśnie "swój moment". Choć to państwo niewiele większe niż Czechy, słychać i widać je na całym świecie, a wszystko co południowokoreańskie, stało się wręcz modne. To słynne hallyu - koreańska fala, która nie ominęła nikogo z nas. Nawet jeśli nie oglądamy południowokoreańskich hitów takich jak "Parasite" czy serial "Squid game", nie słuchamy gwiazd K-Popu ani nie czytamy noblistki z 2024 roku Han Kang, to kto nie ma żadnego produktu firm takich jak Samsung, Hyundai czy Kia? I nigdy nie słyszał "Gangnam style", pierwszej piosenki, która została odtworzona na YouTube ponad miliard razy?