Poznań Tragedia w Turku. Wycofywał auto, przejechał młodą kobietę Filip Czekała

W niedzielę około godziny 3 nad ranem w Turku doszło do potrącenia 20-letniej kobiety.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, kierujący pojazdem osobowym, podczas wykonywania manewru cofania potrącił, a następnie przejechał znajdującą się przy pojeździe 20-letnia mieszkankę powiatu tureckiego - informuje aspirant Karolina Gmach, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.

Ustalają okoliczności

- Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia. Zabezpieczony został również monitoring obejmujący miejsce zdarzenia - przekazuje Gmach.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby. Sprawcy grozi od pół roku do 8 lat więzienia.

