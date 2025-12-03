Ojciec nie żyje, syna zatrzymano

Turek (Wielkopolska) Źródło: Google Earth Pro

Policja otrzymała zgłoszenie we wtorek, około godziny 15.30. - W jednym z domów jednorodzinnych w Turku znaleziono zakrwawione zwłoki 49-letniego mężczyzny. Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady - poinformowała aspirant Karolina Gmach, która pełni obowiązki rzeczniczki prasowej Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Podejrzewany syn czeka na przesłuchanie

Do sprawy zatrzymano 25-letniego syna ofiary. Wiadomo, że w chwili zatrzymania był trzeźwy. Pobrano od niego próbki do badań, by sprawdzić czy mógł być pod wpływem środków odurzających. To standardowa procedura. Teraz śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, którą zaplanowano na środę.

- Wstępnie ustalono, że 49-latek został raniony ostrym narzędziem. Natomiast tę dokładną przyczynę śmierci określi biegły - dodała policjantka.

25-latek jeszcze nie został przesłuchany, ale pozostaje zatrzymany. Na razie policja nie zdradza, jakie relacje były między ojcem i synem. - Jest za wcześnie, by o tym mówić. Wyjaśniamy tę kwestię - wskazała Gmach.

Pierwszą informację o śmierci mężczyzny otrzymaliśmy na Kontakt24.

