Poznań Zmarł w mieszkaniu. Ciało znaleziono po latach. Potwierdzili tożsamość mężczyzny Aleksandra Arendt-Czekała |

Poznań. Rzecznik policji o odnalezieniu ciała mężczyzny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Gdyby pan Józef żył, miałby 87 lat. Zmarł kilka lat temu. Nikt o tym nie wiedział. Dzień przed jego urodzinami do jego mieszkania na poznańskim Piątkowie zapukał komornik w asyście policji.

- Nie płacił rachunków za prąd i gaz. Dlatego został właśnie uruchomiony komornik sądowy. Wszystkie inne rachunki wystawiane przez instytucje były opłacane z konta bankowego. Po wejściu do mieszkania okazało się, że właściciel lokalu nie żyje - mówił wtedy młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Ciało mężczyzny było zmumifikowane. Przedmioty, które znaleziono w mieszkaniu, mogą wskazywać na to, że zmarł cztery lata temu. Według ustaleń policji, mężczyzna nie miał już rodziny.

- Nikt przez długi czas nie utrzymywał z nim kontaktów. Nawet sąsiedzi nie zorientowali się, że coś mogło się wydarzyć w tym mieszkaniu, dlatego nikt nie zaalarmował o tym, że od dawna ten mężczyzna nie był widziany - przekazywał mł. insp. Borowiak.

Pomogła opinia antropologa

Śledczy od początku typowali, że znalezione w mieszkaniu na Piątkowie ciało należy do urodzonego w 1939 roku Józefa G., ale to za mało. Biegły przeprowadził już sekcję zwłok, niestety proces mumifikacji, a więc wysychania ciała, był już znacznie rozwinięty, co utrudniało sprawę.

- Zlecono opinię biegłego z zakresu antropologii. Opinia, którą przygotował, pozwoliła potwierdzić dotychczasowe przypuszczenia. To oznacza, że zmarły nie zostanie pochowany jako bezimienny - powiedział TVN24 Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śledczy ustalili, że nikt nie przyczynił się do śmierci mężczyzny. W związku z tym postępowanie w sprawie śmierci pana Józefa zostało umorzone.

Prokurator wydał zezwolenie na pogrzeb. Ze względu na to, że nie udało się ustalić krewnych zmarłego, pochówkiem zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Sprawę pana Józefa pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza".