Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Nasza przyszłość jest w czarnej lodówce

|
Główna aleja na dolnej hali
Główna aleja na dolnej hali
Źródło zdj. gł.: Filip Czekała
Miasta przyszłości będą budować swoją przewagę dzięki wiedzy, technologii i współpracy. Poznań już może pochwalić się superkomputerem kwantowym, fabryką AI, planami gigafabryki AI. Sprawdziliśmy, jak to działa w praktyce.
Klatka kluczowa-427292
Donald Tusk na Impact'26: jesteśmy bardzo odporni na pandemię pesymizmu

Tekst ukazał się także w Impact Paper

W Poznaniu trwa Impact’26 - jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Agenda kongresu obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych. TVN24 jest partnerem 25 debat i spotkań specjalnych pod wspólnym hasłem "Wybór TVN24".

Piotrowo, dzielnica na prawym brzegu Poznania, którą niedawno połączyły ze śródmieściem popularne mosty Berdychowskie, kojarzy się przede wszystkim z kampusem Politechniki Poznańskiej. Tu także znajduje się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). To ważne miejsce nie tylko dla miasta czy kraju, ale też dla Europy i świata. Kryją się tu najnowocześniejsze komputery i technologie przyszłości.

Tłumy na nowych kładkach nad Wartą. "Będą ikoną Poznania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tłumy na nowych kładkach nad Wartą. "Będą ikoną Poznania"

Przyszłość to dwie lodówki

Do środka wpuszcza mnie Damian Niemir, kierownik Działu Współpracy i Kontaktów z Otoczeniem PCSS. Wchodzimy do pierwszej z dwóch wielkich hal pozbawionych okien, każda o powierzchni 800 m kw. Towarzyszy nam głośny dźwięk szumiących wentylatorów. Aby się zrozumieć, musimy podnosić głos. Hala na niższym piętrze wypełniona jest już po brzegi. Wzdłuż ścian stoją wielkie szafy, a w nich podświetlone komputery. Na wprost - dwie wielkie czarne skrzynki przypominające lodówki. Ich wygląd nie wskazuje, jak wyjątkową rzecz w sobie kryją. To komputer kwantowy PIAST-Q, oparty na technologii uwięzionych jonów o wydajności 20 fizycznych kubitów, czyli bitów kwantowych. Jedyny taki w Polsce i pierwszy z sześciu, jakie mają znaleźć się w Europie. Dostarczyła go firma AQT z Innsbrucku w Austrii.

PIAST-Q - największa gwiazda PCSS
PIAST-Q - największa gwiazda PCSS
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

- Porównanie go do zwykłego komputera to jak zestawienie roweru i bolidu Formuły 1? - pytam.

- To byłoby zbyt bliskie, bo i bolid, i rower mają koła, jeżdżą, mogą skręcać, mają kierownicę. Mówimy o innym rodzaju informatyki. To trochę jak porównanie liczenia w Excelu do liczenia na słupkach czy na liczydle. Cała nasza informatyka opierała się o zera i jedynki. Kubit przyjmuje wartości między zerem a jedynką, wszystkie możliwe liczby, które są pomiędzy nimi - wyjaśnia.

Dla zobrazowania tego, o czym mówi, każe mi wyobrazić sobie, że spoglądam na Poznań z góry. - Widzi pan z tej perspektywy wszystkie skrzyżowania. Z sensorów, które sterują na nich ruchem, możemy wyciągnąć pewne dane. Jest ich ogromnie wiele – kreśli Niemir. Ruch uliczny to naczynia połączone - utrudnienia w jednym miejscu wpływają na sytuację na innej krzyżówce. - Komputerowi kwantowemu przy odpowiednio napisanym programie możemy zadać pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że w piątek o godzinie 17 na ulicy Głogowskiej będzie korek. Błyskawicznie wyskoczy nam odpowiedź w procentach. To diametralnie przyspiesza obliczenia - wyjaśnia.

- I pewnie pobiera mnóstwo prądu? - dopytuję. - Nie, tyle co czajnik - słyszę w odpowiedzi.

Oczywiście, gdyby w naszym domu czajnik chodził przez cały czas, zrobilibyśmy wielkie oczy po otrzymaniu rachunku za prąd. Ale ten komputer nie grzeje wody. Robi rzeczy, o których jeszcze kilka lat temu nie śniliśmy.

Boksy z superkomputerami
Boksy z superkomputerami
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

Poznań buduje wyjątkową fabrykę

PIAST-Q funkcjonuje od czerwca 2025 roku. Został zainstalowany w ramach unijnego programu EuroHPC Joint Undertaking, którego celem jest powstanie w Europie infrastruktury superkomputerowej i kwantowej najwyższej klasy. Ma ona zapewniać niezależność technologiczną i przyspieszyć badania naukowe oraz rozwój innowacji we wspólnocie.

Czerwiec 2025 roku był wyjątkowy nie tylko ze względu na uruchomienie komputera Piast-Q. W PCSS ulokowano też Fabrykę AI, która znalazła się na liście obiektów wybranych przez Komisję Europejską, uczestniczących w programie "AI Factories".

- Ktoś słusznie zauważył na poziomie europejskim, że trzeba dogonić ten amerykańsko-azjatycki wyścig technologiczny albo znaleźć jakąś niszę - mówi Niemir. - Jesteśmy gdzieś w środku dwóch rewolucji technologicznych ostatnich lat: kwantowej i sztucznej inteligencji. Ta pierwsza mniej dotyczy Kowalskiego. Drugiej każdy mógł już troszeczkę liznąć i zobaczyć, że rzeczywiście może być atrakcyjna - dodaje.

PCSS zrealizował już prawie 500 projektów. Sztuczną inteligencją zajmuje się już od dekady. - Śmiejemy się, że robiliśmy to, zanim stało się to modne. Nowe jest w tym to, że pojawiły się te duże modele językowe, z którymi możemy rozmawiać jak z ludźmi i mają ogromną wiedzę - mówi. W PCSS użytkownicy mogą z nich korzystać w odizolowanych bezpiecznych platformach, tzw. sandboksach. - Podam przykład: na publicznego czata GPT, Gemini czy Groka każdy może wejść, o coś zapytać. Ale gdzie te nasze pytania lądują? Nie wiadomo. My oferujemy taki zamknięty w klatce czat, którego można "nakarmić" na przykład wiedzą wewnętrzną firmy i odpytywać go w takim zamkniętym środowisku - tłumaczy Niemir.

Budynek PCSS - to tu kryje się poznańska sztuczna inteligencja
Budynek PCSS - to tu kryje się poznańska sztuczna inteligencja
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

Zakres projektów jest szeroki. - Humanistyka, medycyna, inteligentne rolnictwo... Na przykład dla Enei robimy predykcje pogodowe pod odnawialne źródła energii. Planowanie ilości energii, która może nagle z tych źródeł przypłynąć, jest dla nich ważne. Sprawdzamy, czy jutro będzie słońce przez cały dzień i tej energii będzie dużo, czy może niebo będzie zachmurzone - wymienia Niemir.

Konsorcjum PIAST-AI rozpoczęło działalność w lipcu. - Naszymi silnymi partnerami są Politechnika Poznańska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - mówi Niemir. Do tego dochodzą regionalne klastry i huby innowacji, w szczególności Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny.

Jedną z uczelni budujących fabrykę AI jest Politechnika Poznańska
Jedną z uczelni budujących fabrykę AI jest Politechnika Poznańska
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

Kompleksowe usługi oparte na systemie PIAST-AI mają ruszyć do końca tego roku. Ale już dzisiaj PCSS może zaoferować usługi sztucznej inteligencji.

- Nie będziemy budować nowych hal, nie będzie dymiących kominów, nie będzie linii produkcyjnych. Jest to raczej taka analogia technologiczna do tego, w jaki sposób będziemy podejmować wysiłki, żeby aplikacje, kompetencje czy know-how jaki idzie za fabryką stworzyć. Mamy już ekosystem infrastruktury, czyli superkomputery, ludzi posiadających wiedzę o sztucznej inteligencji, projekty rozwojowe, około 500 kart graficznych, na których już robimy projekty. To jest podstawa. Inwestycja w fabrykę AI oznacza wsparcie w rozbudowie tego parku maszynowego - tłumaczy Niemir.

Superkomputer jak smartfon

Serce fabryki znajdzie się piętro nad halą, w której znajduje się PIAST-Q. Niemir wprowadza mnie do środka, po drodze mijamy kolejne superkomputery. - To jest Orzeł - wskazuje po lewej. - To maszyna, która była w TOP 500 komputerów na świecie - mówi. Teraz jest już dawcą - większość komponentów jest z niego wyciągana i zostanie wykorzystana do chmury.

Idziemy dalej. - To jest Altair, który jeszcze utrzymuje się na liście TOP 500, ale najciekawsza jest ta najbardziej hałasująca maszyna, czyli Proxima - mówi i prowadzi do ostatniego boksu w hali. - Proxima jest w tej chwili na 128. pozycji na liście najszybszych komputerów świata. Mamy w niej aż 350 kart graficznych - tłumaczy.

Proxima to najgłośniejszy i zarazem najlepszy superkomputer w górnej hali
Proxima to najgłośniejszy i zarazem najlepszy superkomputer w górnej hali
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

Po drugiej stronie hali stoją ustawione w rzędzie najstarsze superkomputery. Są już odłączone. To były maszyny, które pod koniec ubiegłego wieku stanowiły przewagę konkurencyjną. A teraz? - Mają wartość kolekcjonerską. Nasze telefony komórkowe są zdecydowanie bardziej zaawansowane niż te maszyny - opowiada. Ich miejsce zajmą kolejne nowoczesne urządzenia. - Patrzymy z utęsknieniem na pustą przestrzeń za nimi i czekamy na moment, kiedy stanie tu PIAST-AI - mówi.

Superkomputery przeszłości
Superkomputery przeszłości
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

Część oferty fabryki AI będzie komercyjna, a część będzie nieodpłatnie służyła naukowcom oraz - dzięki unijnemu wsparciu - małym i średnim przedsiębiorcom. - Możemy ich wesprzeć nie tylko za pomocą infrastruktury, ale też know-how, konsultacjami czy gotowymi usługami - zapewnia Niemir.

Poznań łączy siły

Sztuczna inteligencja i technologie kwantowe będą z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych dekadach jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności gospodarek i miast. - Dlatego w Poznaniu patrzymy na ich rozwój nie tylko przez pryzmat innowacji, ale przede wszystkim jako szansę na dalszy rozwój gospodarczy i przyciąganie nowych inwestycji - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Od kilku lat konsekwentnie budujemy środowisko sprzyjające rozwojowi nowych technologii. Opiera się ono na współpracy samorządu, uczelni i sektora technologicznego. To właśnie w takim modelu powstają dziś najważniejsze innowacje - tam, gdzie wiedza spotyka się z przedsiębiorczością i realnymi potrzebami rynku. Kluczowe jest to, aby rozwój technologii przekładał się zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i na rozwój gospodarczy miasta. Miasta przyszłości będą budować swoją przewagę dzięki wiedzy, technologii i współpracy. Naszym celem jest to, aby Poznań był miejscem atrakcyjnym dla innowacyjnych firm i inwestorów, którzy chcą rozwijać technologie przyszłości - dodaje.

Plany są ambitne. Za sprawą firmy Beyond.pl, za którą stoi Sebastian Kulczyk, możliwa jest kooperacja w zakresie rozwoju AI i w konsekwencji stworzenia w Poznaniu gigafabryki AI. Beyond.pl na rynku działa już od ponad 20 lat. Cała ich infrastruktura znajduje się w Poznaniu. Są właścicielami i operatorami centrum danych, świadczą firmom specjalistyczne usługi IT, w tym kolokację, chmurę i usługi zarządzane. To wiodący dostawca infrastruktury obliczeniowej dla projektów AI w tej części Europy. - Adresujemy naszą ofertę do każdego podmiotu, który wdraża u siebie AI lub dostarcza usługi albo rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję - mówi Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl.

W 2025 r. uruchomili superkomputer F.I.N., jedną z najpotężniejszych prywatnych maszyn obliczeniowych w tej części Europy. - Zbudowaliśmy również pierwszą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej komercyjną fabrykę AI, czyli ośrodek, w którym firmy mogą trenować, rozwijać i utrzymywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji - mówi Magdalena Jakimiak-Szadziewicz, dyrektor marketingu Beyond.pl.

Superkomputer F. I. N.
Superkomputer F. I. N.
Źródło zdjęcia: Beyond

Ich podstawową usługą jest wynajem mocy obliczeniowej kart graficznych (GPU as a Service). - Dzięki temu firmy mogą korzystać z najnowocześniejszej infrastruktury bez inwestowania we własny, kosztowny sprzęt i zaplecze techniczne - tłumaczy Jakimiak-Szadziewicz.

Co może przynieść połączenie sił PCSS i Beyond.pl? Te dwie niezależne fabryki AI różnią się diametralnie. - Działamy na innych zasadach. Można to porównać do produkcji garniturów. Z jednej strony mamy wytwórcę eleganckich męskich marynarek w wielu rozmiarach, z drugiej - duży zakład krawiecki szyjący na miarę, na specjalne życzenie i w nietypowych rozmiarach. Oba podejścia zmieszczą się na rynku - mówi Niemir.

Jak podkreśla, Beyond.pl - jako komercyjna firma - nastawiony jest na zysk. PCSS może realizować też to, co nie opłaca się big-techom. - Im zależy na rozwiązaniach powszechnych, żeby na tym zarobić. My zwracamy uwagę także na te niszowe, które mogą spowodować poprawę życia jakiejś niewielkiej grupy ludzi - zauważa.

Kampus Beyond
Kampus Beyond
Źródło zdjęcia: Beyond

Kiedy pytam o wspólne działania w ramach potencjalnej Gigafabryki AI, nie może zabraknąć kwestii geopolitycznych. - Przyzwyczailiśmy się do pewnych usług. Gdy umiejscowimy je na mapie, to nie wszystko wygląda tak różowo. Decyzją jednej osoby, jednego rządu, mogą z dnia na dzień przestać działać. Nie mówimy tylko o dostępie do oglądania jakichś treści czy kanałów. To usługi, na których oparte są całe biznesy. Sytuacja geopolityczna popycha nas do suwerenności i szukania alternatywnych rozwiązań, technologii, które jesteśmy w stanie trzymać na przykład tu, w Poznaniu - kończy Niemir.

AI pomaga mieszkańcom

Poznań wykorzystuje już sztuczną inteligencję w codziennej pracy urzędu: na miejskich stronach internetowych pozwala szybciej znaleźć informacje lub rozwiązać sprawy do załatwienia. - Trwają również prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy dokumentów i danych w urzędzie, co może przyspieszyć rozpatrywanie wniosków i usprawnić pracę administracji - wyjaśnia prezydent Jaśkowiak.

Istotnym elementem strategii technologicznej miasta jest Poznań CityLab - platforma współpracy samorządu, uczelni i firm technologicznych, która umożliwia testowanie nowych rozwiązań w rzeczywistych warunkach miejskich. Prezydent podkreśla: - O innowacjach nie wystarczy tylko mówić. Najważniejsze jest to, żeby tworzyć warunki, w których nowe technologie mogą się rozwijać razem z nauką, biznesem i samorządem. Tak jak w Poznaniu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Impact Paper, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PoznańAITechnologiaKomputeryFirmy komputerowe
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Peter Magyar
"Wracamy do normalności". Jest decyzja Magyara
Świat
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Marco Rubio
Zmienili pisownię nazwiska Rubio, by mógł wjechać do Chin
Świat
Tak dzieci powitały Trumpa w Pekinie
"Czy to żart?" Mieszane reakcje na powitanie Trumpa przez dzieci
Świat
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
dziecko shutterstock_2330649385
"Mogą negatywnie wpływać na rozwój szkieletu". A chodzi o powszechnie stosowane substancje
Zdrowie
Odwołane kursy i opóźnienia we Wrocławiu
40 pociągów odwołanych, 120 opóźnionych. Utrudnienia do końca dnia
Wrocław
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wiatrakowiec spadł na ziemię i zapalił się. Dwie osoby ranne
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
Polska
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Bożena Borowiec
Ona zastąpi Łukasza Litewkę w Sejmie
Mateusz Czajka
Policjant zostawił służbową broń w toalecie (zdjęcie ilustracyjne)
Zapomniał o broni, zostawił ją w toalecie na stacji paliw
Lubuskie
Samochód Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej
"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, jaki pojazd atakują"
Świat
Zbigniew Ziobro
Co z ENA dla Ziobry? Mamy nowe informacje
Polska
Evika Silina, premier Łotwy
Premierka Łotwy rezygnuje
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica