Poznań

Coś podejrzewały, teraz mogą to sprawdzić. Wystarczy się zapisać

W Polsce około milion Polek boryka się z tym schorzeniem
Poznań rozpoczyna program diagnozowania endometriozy
Źródło: TVN24
Endometrioza może dotyczyć nawet 13 tysięcy poznanianek. W stolicy Wielkopolski ruszyły zapisy do miejskiego programu, który umożliwia bezpłatną diagnostykę. Kto może z niego skorzystać i jak to zrobić? Sprawdziła reporterka TVN24 Nadia Rulak.

W Poznaniu rusza miejski program "Endometrioza - zauważamy - wspieramy", dzięki któremu kobiety, które podejrzewają u siebie tę chorobę będą mogły bezpłatnie przebadać się w Szpitalu Miejskim im. Raszei.

- Wszystkie te panie, które zmagają się z bólami brzucha, które do tej pory nie miały rozpoznanej endometeriozy, a podejrzewają taką jednostkę chorobową w każdej chwili mogą się do nas zgłosić - powiedział dr Eryk Matuszkiewicz, rzecznik Szpitala Miejskiego im. Raszei w Poznaniu.

Kto może się zgłosić?

Według szacunków magistratu, w stolicy Wielkopolski z endometriozą może zmagać się nawet 13 tysięcy kobiet. Nowy program to propozycja dla tych, które rozliczają się w Poznaniu i nie korzystają z podobnego programu finansowanego ze środków publicznych. Propozycja jest skierowana do kobiet, które mają od 18 do 49 lat. Zapisy na badania prowadzone są przez stronę szpitala. - Zaczyna się oczywiście od rozmowy z lekarzem, od badania, od zebrania wywiadu, a potem pogłębiamy badaniami laboratoryjnymi, obrazowymi i tymi, które są dedykowane dla wczesnego rozpoznania endometriozy - wytłumaczył dr Matuszkiewicz.

"Uczestniczki będą mogły skorzystać ze specjalistycznych konsultacji i badań - ginekologicznych, laboratoryjnych oraz innych, niezbędnych do diagnozy. Zaplanowano także warsztaty grupowe z fizjoterapeutą, dietetykiem oraz psychologiem. To, jakie konkretnie działania zostaną zaproponowane pacjentkom, zależeć będzie przede wszystkim od stanu ich zdrowia i decyzji specjalistów" - podało miasto.

"Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie"
pc

"Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jeśli rozpoznanie potwierdzi się, to pacjentki będą leczone na oddziale tego samego szpitala. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała zostaną skierowane do centrów endometriozy.

Przedsięwzięcie obejmuje także działania edukacyjne, których celem będzie zwiększenie świadomości o tej chorobie, a także promowanie badań profilaktycznych oraz odpowiedniego wsparcia i leczenia.

Na realizację programu miasto przeznaczyło ponad 1,4 miliona złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
600 chorób powiązanych z endometriozą? Są nowe badania

600 chorób powiązanych z endometriozą? Są nowe badania

Anna Bielecka
Jest plan na leczenie endometriozy

Jest plan na leczenie endometriozy

Magda Łucyan

Ból, który wyłącza z codzienności

Endometrioza jest chorobą polegającą na nieprawidłowym rozroście tkanki endometrium, czyli błony śluzowej macicy poza jamą macicy. W Polsce około milion Polek boryka się z tym schorzeniem, ale szacuje się, że problem niezdiagnozowanej endometriozy może dotyczyć nawet trzech milionów kobiet.

Jak wynika z danych przekazanych przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, endometrioza jest schorzeniem dotykającym około sześciu do 10 proc. kobiet w wieku 15-49 lat. Najczęściej jest rozpoznawana u kobiet w wieku 25 do 35 lat. Mechanizm powstawania choroby jest niejasny, a dostępne hipotezy nie opisują zjawiska w sposób wyczerpujący.

wywiad med
Dr. n. med. Joanna Jacko opowiedziała o endometriozie w podcaście "Wywiad medyczny"

Podstawowym problemem, na który wskazują lekarze, jest dotychczasowa późna rozpoznawalność endometriozy, średnio po sześciu-ośmiu latach dolegliwości bólowych wyłączających kobiety z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i z aktywności zawodowej.

Ponadto, endometrioza może być również przyczyną obniżonej płodności. Szacuje się, że około 50 proc. wszystkich przypadków niepłodności kobiecej jest spowodowane przez endometriozę, tym samym stanowi ona bardzo istotny problem zarówno społeczny, jak i kliniczny.

"Nikt nie wierzył w moje cierpienie"
pc

"Nikt nie wierzył w moje cierpienie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Jak długo czeka się na diagnozę, jak łatwo ignoruje się kobiety"

Rzeczywistość kobiet cierpiących na tę chorobę w Polsce powoli się zmienia.

Od 1 lipca 2025 roku obowiązuje nowy standard leczenia endometriozy. Weszło w życie rozporządzenie, w wyniku którego zacznie funkcjonować nowy model opieki, obejmujący zarówno diagnostykę, jak i zaawansowane leczenie. Leczenie operacyjne ma być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach z największym doświadczeniem, które spełnią wyśrubowane wymagania co do wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Efekty leczenia będą monitorowane, a pacjentki będą mogły liczyć również na dostęp do fizjoterapii, wsparcia psychologicznego czy konsultacji dietetycznych.

W pięciu szpitalach w Polsce, od kilku miesięcy trwają badania i procedury, który pozwoliłby jednoznacznie i szybko stwierdzić, czy pacjentka cierpi na endometriozę. Bezbolesne i nieinwazyjne badanie przypominałoby popularną cytologię.

Pary będą mogły liczyć na kompleksową diagnostykę
Źródło: TVN24

Swój wkład w walkę o dostęp do specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia pacjentek z endometriozą mają reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak.

Dziennikarki najpierw przygotowały poruszający reportaż "Taka twoja uroda", który wciąż można obejrzeć w TVN24+. Wspólnie napisały również książkę "Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek".

- To jest książka o tym, czym jest obezwładniający ból, jak długo czeka się na diagnozę, jak łatwo ignoruje się kobiety - mówiła podczas premiery w lutym tego roku Magda Łucyan. Górniak dodawała, że "system wciąż nie widzi kobiet z endometriozą".

Ich zaangażowanie, praca i książka zostały nagrodzone podczas Gali Wszechmocne organizowanej przez WP Kobieta. Zwyciężyły w kategorii Wszechmocne w dziennikarstwie.

Cała rozmowa z Magdą Łucyan i Katarzyną Górniak, autorkami książki "Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek"
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

