Jedną wyburzono, na rozbiórkę innej nie ma zgody

O planach wyburzenia niższej wieży RTV na Piątkowie pisaliśmy we wrześniu. Na początku sierpnia Emitel, który jest właścicielem wież, złożył wniosek o jej rozbiórkę.

- Decyzja wynika z faktu, że obiekt ten od wielu lat nie był wykorzystywany do nadawania sygnału. Wszystkie emisje realizowane są z sąsiedniej wieży stalowej, która w pełni spełnia potrzeby techniczne. Utrzymanie betonowej wieży wiązało się z wysokimi kosztami, między innymi ogrzewania, konserwacji wind oraz bieżącej obsługi, dlatego zdecydowaliśmy się na jej wyburzenie - wyjaśniała Agnieszka Sobucka, dyrektor biura marketingu i komunikacji Emitel S.A.

Decyzja w sprawie wniosek w ostatni piątek została opublikana na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Emitel nie dostał zgody na wyburzenie.

Wieża RTV Źródło: Tomasz Hejna/Gemela Poznańska (zdjęcie archiwalne)

- Plan miejscowy określa chronione dominanty. Taką chronioną dominantą właśnie była wieża. Stąd odmówiliśmy wydania pozwolenia na rozbiórkę - wyjaśnia Tobiasz Wichnowski, zastępca architekta miasta ds. informacji przestrzennej i doradztwa.

Co dalej? Emitel analizuje

Zapytaliśmy Emitel czy będą odwoływać się od tej decyzji oraz planowane dalsze działania w sprawie przyszłości wieży. "Otrzymaliśmy decyzję w sprawie wieży w Poznaniu i obecnie analizujemy jej treść. Na tym etapie nie udzielamy komentarzy" - napisała naszej redakcji Agnieszka Sobucka.

- Co dalej inwestor będzie z tym budynkiem robił, trudno mi powiedzieć, jeżeli chciałby rzeczywiście go wyburzyć, jedyną drogą jest zmiana planu miejscowego - tłumaczy Wichnowski.

A to nie taka prosta sprawa - inwestor musiałby rozmawiać na ten temat z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Jak przyznaje Wichnowski, jest to procedura mierzona w długich miesiącach, a nie w dniach czy w tygodniach.

Wieże wieczorową porą Źródło: Tomasz Hejna/Gemela Poznańska (zdjęcie archiwalne)

Z takiego obrotu spraw cieszy się Rada Osiedla Piątkowo, która dwie wieże ma nawet w swoim logo.

"Ta decyzja oznacza, że na ten moment do wyburzenia mniejszej wieży nie dojdzie!" - napisali radni.

Jak podają, Wydział Gospodarki Nieruchomościami ustosunkował się też do uchwały Zarządu Osiedla Piątkowo w sprawie zachowania wieży RTV. "Aktualnie sprawa znajduje się na etapie pozyskiwana niezbędnej dokumentacji, w tym stanowisk odpowiednich jednostek miejskich. Po jej zgromadzeniu przeprowadzona zostanie analiza zasadności ewentualnego nabycia prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości do gminnego zasobu" - czytamy.

Siostra-bliźniaczka przestała istnieć

Wieża została wybudowana w 1963 roku, ma 76 metrów wysokości. Dopiero dziesięć lat później tereny, na których ją wybudowano włączono do Poznania. Kiedy powstawała, Piątkowa nie było jeszcze na mapie Poznania, bo było podpoznańską wsią. Nie było bloków na osiedlach Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego, Jana III Sobieskiego i Marysieńki między którymi obecnie stoi. Dookoła nie było nic - stąd wykonano dla niej nawet własne ujęcie wody.

Powstała jako część magistralnej linii przesyłowej Frankfurt nad Odrą - Warszawa. Cztery bliźniacze konstrukcje stanęły w Jemiołowie, Bolewicach, Żerkowie i Chełmcach.

Je także Emitel chce rozebrać. Pod koniec października miały rozpocząć się prace przy wieży w Bolewicach.

We wtorek została wysadzona. Nagranie pokazujące to wydarzenie opublikowało Nadleśnictwo Bolewice. "Choć nie należała do nadleśnictwa, towarzyszyła nam każdego dnia – widoczna z wielu miejsc w okolicy, stanowiła punkt orientacyjny dla mieszkańców i odwiedzających. Z naszej kamery przeciwpożarowej udało się zarejestrować proces wyburzenia" - napisali leśnicy.

📹 Wieża w Bolewicach już tylko wspomnienie – mamy to na nagraniu! 🌲 28 października odbył się demontaż... Posted by Nadleśnictwo Bolewice, Lasy Państwowe on Tuesday, October 28, 2025 Rozwiń

