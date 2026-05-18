Poznań

Ktoś postrzelił kota w głowę, nie udało się go uratować

Śrut utknął w głowie kota
Aktywiści alarmują: znęcanie się nad zwierzętami wciąż łagodnie karane (wideo z 2019 roku)
Źródło wideo: Bartłomiej Ślak | Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: kalisz24.info.pl
W Kaliszu ktoś postrzelił kota w głowę. Zakrwawione zwierzę zdołało wrócić do domu. Lekarzom weterynarii nie udało się go uratować. Sprawcy poszukuje policja.

Do zdarzenia doszło 13 maja przy ul. Reymonta na osiedlu Majków w Kaliszu.

Jak wynika z relacji właścicielki kota, do której dotarł portal Kalisz24.info, po powrocie do domu zobaczyła na schodach ślady krwi, a potem zakrwawionego kota na łóżku. Zwierzę ciężko oddychało, a dotyk sprawiał mu ból. Natychmiast zaczęła szukać otwartego gabinetu weterynaryjnego. Tam lekarze zdecydowali, że kotu trzeba zrobić prześwietlenie.

Kot Ryś został postrzelony w głowę
Kot Ryś został postrzelony w głowę
Źródło zdjęcia: kalisz24.info.pl

"Po chwili drzwi się otworzyły i usłyszałam: 'wasz kot ma śrut w głowie, ktoś do niego strzelał, to niewiarygodne że on żyje jeszcze, ale rokowania są beznadziejne'" - relacjonowała właścicielka kota.

"Rysiu nie przeżył operacji mimo, że cały zespół lecznicy o niego walczył" - napisała kobieta.

Śrut utknął w głowie kota
Śrut utknął w głowie kota
Źródło zdjęcia: kalisz24.info.pl

Szukają sprawcy

O sprawie poinformowane zostało Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals, które wyznaczyło nagrodę za wskazanie sprawcy. "Gwarantujemy pełną anonimowość osobom przekazującym informacje (...) Nie możemy pozwolić, aby osoba zdolna do takiego okrucieństwa pozostała bezkarna. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje prosimy o kontakt: 510 343 271 - napisali.

Właściciele kota powiadomili też policję. - Sprawa jest jeszcze na wczesnym etapie - mówi podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa policji w Kaliszu.

Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, między innymi badania weterynaryjne kota.

Filip Czekała
