Skatowali i wywieźli, 36-latek nie przeżył. Zarzuty dla sześciu osób

Jak ustalił portal Kalisz24 INFO, do pobicia 36-letniego mieszkańca Kalisza doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia. Mężczyzna następnie miał zostać wywieziony do sąsiedniego powiatu - znaleziono go z obrażeniami ciała w jednej z w miejscowości na terenie gminy Błaszki. Po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Do sprawy na terenie Kalisza początkowo zatrzymano czterech mężczyzn. W kolejnych dniach w ręce policjantów wpadły jeszcze dwie osoby.

- 43-letniemu Januszowi R. prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa pobicia pokrzywdzonego, który w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - informuje prokurator Jolanta Szkilnik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu..

Prokuratura: możliwe kolejne zatrzymania

Pięciu innych mieszkańców Kalisza odpowie za utrudnianie postępowania i zacieranie śladów przestępstwa. - Prokurator dotychczas zastosował wobec dwóch podejrzanych dozory policji. Sprawa jest w początkowej fazie i nie są wykluczone zatrzymania kolejnych osób - podkreśla.

Podejrzani odmówili wyjaśnień.

Jak tłumaczy prokurator, wciąż trwają działania zmierzające do ustalenia ostatecznego kręgu podejrzanych. - Analizowany jest ostatni okres życia pokrzywdzonego, jego relacje osobiste, by szczegółowo określić przebieg zdarzenia oraz motywację sprawców. Sekcyjne badania szczegółowe umożliwią poznanie przyczyny zgonu i wpływu poszczególnych obrażeń, których doznał pokrzywdzony - mówi Szkilnik.

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi do 15 lat więzienia. Za poplecznictwo - do pięciu lat.

