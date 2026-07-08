Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Chcieli "skontrolować" biuro pomagające Ukraińcom. Policja zatrzymała dwie osoby

"Obywatelska kontrola" w biurze pomagającym obywatelom Ukrainy
"Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery"
Źródło wideo: Przemysław Grzegorek
Źródło zdj. gł.: Przemysław Grzegorek
W Poznaniu grupa osób przedstawiająca się jako "obywatele Rzeczypospolitej Polskiej" próbowała wejść i "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Nie wpuszczono ich do środka. Opublikowane w sieci nagranie tego zdarzenia oburzyło ministra Marcina Kierwińskiego. "Nie ma przyzwolenia na hejt, mowę nienawiści ani zachowania motywowane narodowościowo" - podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Policja zatrzymała dwie osoby, jeszcze dzisiaj mają usłyszeć zarzuty.

Na nagraniu widać dwóch mężczyzn, którzy pukają do drzwi biura ProLegalization zajmującego się pomocą obywatelom Ukrainy w kwestiach związanych z pobytem w Polsce, wyrabianiu dokumentów czy pozwoleń na pracę.

Jeden z nich na wcześniejszym nagraniu przedstawia się jako Przemysław Grzegorek. Ubrany jest w czarną koszulkę z logo partii Janusza Korwin-Mikkego. Mężczyzna w Poznaniu startował w 2023 roku w wyborach do Sejmu z list Konfederacji jako członek partii Nowa Nadzieja, a rok później do Parlamentu Europejskiego z list Bezpartyjnych Samorządowców.

"Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery"

Drzwi otwiera im Nataliia Fedoriak, Ukrainka prowadząca biuro.

- Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery i Szuchewycza - mówi Grzegorek.

Kobiecie przedstawiają się jako "Polacy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej". Jak tłumaczą, chcą zobaczyć, jak wygląda pomieszczenie biura. - Wiemy, że Ukraina w tej chwili jest wrogo nastawiona do Polski i chcemy zobaczyć, jak to wygląda u pani - tłumaczy Grzegorek.

Kobieta spokojnie, choć stanowczo im odmawia. - Jeżeli państwo chcą cokolwiek sprawdzić, to możecie państwo zgłosić na policję, jeżeli państwo cokolwiek podejrzewacie - odpowiada.

"Obywatelska kontrola" w biurze pomagającym obywatelom Ukrainy
"Obywatelska kontrola" w biurze pomagającym obywatelom Ukrainy
Źródło zdjęcia: Przemysław Grzegorek

- Ale co mamy podejrzewać, jak nie możemy wejść do środka - odpowiada kobieta, która nagrywa film.

Potem Grzegorek usilnie dopytuje kobietę o jej stosunek do Bandery. W końcu Fedoriak mu odpowiada: - Nie popularyzuję Stepana Bandery na terytorium Polski i w żaden sposób nie popieram (...) Szanuję Polaków i robię tutaj w tym państwie wszystko legalnie.

"Ich pytania bardzo mnie niepokoiły"

To tylko fragment rozmowy Ukrainki z mężczyznami i nagrywającą wszystko kobietą. Jak przyznaje w rozmowie z TVN24 Nataliia Fedoriak, już dwa dni przed tym zdarzeniem zauważyła hejt wobec jej firmy w internecie.

- Wiedziałam, że może coś się wydarzyć. Przyjechałam do biura na spotkanie z klientem, z którym byłam umówiona i po dwudziestu minutach jakimś cudem w moim biurze się pojawiło dwóch panów i ta pani. Chcieli mnie przede wszystkim zapytać i sprawdzić w moim biurze, czy nie mam żadnej symboliki powiązanej z Banderą i Szuchewyczem. Nie wpuściłam ich do swojego biura, nie wyraziłam zgody na nagrywanie - relacjonuje.

Potem dopytywali ją, co robi w Polsce. - Padł tekst od pana, dlaczego ja mieszam kulturę etniczną na terytorium Polski. Powiedziałam, że nie ma prawa tak pytać. Mam prawo przebywać w Polsce - mówi.

Najpierw hejt, potem wizyta w biurze. "Ich pytania bardzo mnie niepokoiły"
Źródło: TVN24

Jak przyznaje, z tego typu incydentem na tle narodowościowym ma do czynienia po raz pierwszy, a w Polsce mieszka już od 11 lat. - Nie mogę stwierdzić, że byli agresywni, natomiast ich pytania bardzo mnie niepokoiły - mówi.

Wcześniej weszli do rektoratu

We wcześniejszym nagraniu ci sami mężczyźni weszli do rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, właściciela budynku, w którym mieści się biuro i dopytywali o warunki najmu biura. - Chcielibyśmy się pytać, jakie trzeba kroki spełnić, żeby po tak niskiej kwocie wynająć tutaj salę - pytali.

Rzeczniczka uczelni odpowiedziała im, że jeśli chcą uzyskać takie informacje, muszą złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej. Przekazała też, że jako uczelnia nie kontrolują działań firmy. - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie odpowiada za działalność firm. Możemy na chwilę obecną stwierdzić, że ta firma nie ma żadnych postępowań karnych, które są w toku - odpowiedziała im Ewa Paluch.

Oba filmy powstały 3 lipca w Poznaniu.

W rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka przyznaje, że po otrzymaniu formalnego zapytania uczelnia odpowie mężczyznom na zadawane w rektoracie pytania. - Pytania, które zadali, nie są objęte klauzulą poufności - wyjaśnia.

Jak mówi, nie miała poczucia zagrożenia, kiedy te osoby weszły do rektoratu, choć - jak przyznaje - dotąd nie miała z taką sytuacją do czynienia. - Sytuacja była niekomfortowa, bo była niespodziewana. Natomiast panowie nie byli agresywni w stosunku do nas. Rozmowa przebiegła w dosyć spokojny sposób - mówi.

Na teren uczelni publicznej mogą wejść osoby z zewnątrz. - Są to budynki ogólnodostępne. Dostęp do nich mają studenci, pracownicy, osoby, które w różnych sprawach do uczelni mogą przyjść, różne sprawy załatwić, w tym do osób, które wynajmują tam powierzchnie biurowe - mówi Ewa Paluch.

Zarówno biuro ProLegalization, jak i rektorat znajdują się w budynku Collegium Altum, charakterystycznym czerwonym wieżowcu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdującym się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Na jego ostatnim piętrze funkcjonuje taras widokowy.

Minister reaguje

Uczelnia o tej "wizycie" nie zawiadamiała policji, która tą sprawą zajęła się po zgłoszeniu od właścicielki biura.

"W odniesieniu do sytuacji w Poznaniu informujemy, że policja prowadzi intensywne czynności w tej sprawie i pozostaje w kontakcie z prokuraturą. Stanowczo podkreślamy, że nie ma przyzwolenia na hejt, mowę nienawiści ani zachowania motywowane narodowościowo. Każdy człowiek bez względu na narodowość, pochodzenie czy religię zasługuje na szacunek i równe traktowanie" - napisała na portalu X Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak dodała, minister Marcin Kierwiński zapowiedział "stanowcze działania i brak tolerancji dla takich zachowań".

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest bardzo wyczulone na tego typu sytuacje. To nie jest już pierwsza sytuacja tego typu. Natychmiastowo ze strony ministra Marcina Kierwińskiego zostały podjęte działania. Policja jest w kontakcie z prokuraturą, przeprowadza swoje czynności, są przesłuchiwani świadkowie. Policja gromadzi ten materiał właśnie po to, żeby przekazać prokuraturze, aby ta mogła podjąć również odpowiednie kroki w tej sprawie. Reakcja była bardzo szybka i natychmiastowa - powiedziała Gałecka w rozmowie z TVN24.

Karolina Gałecka: natychmiastowo ze strony ministra Marcina Kierwińskiego zostały podjęte działania
Źródło: TVN24

Jak dodała, na tego typu zachowania nie ma z ich strony zgody. - Nie ma przyzwolenia na hejt, nie ma przyzwolenia na eskalowanie konfliktów pomiędzy Polakami czy innymi narodowościami. Wszyscy pamiętamy, do czego takie sytuacje doprowadziły w XX wieku - zaznaczyła.

Policja zatrzymała dwie osoby

Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu dopiero we wtorek po południu. - Od tego momentu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zabezpieczają materiały dowodowe w tej sprawie, również prowadzimy analizy, ustalenia oraz konsultujemy się z prokuraturą w zakresie oceny prawno-karnej tego incydentu - poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Po godzinie 16.30 poinformował o zatrzymaniu w związku z incydentem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dwóch osób.

- Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej - przekazał.

Policja zatrzymała dwie osoby
Policja zatrzymała dwie osoby
Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Chodzi o przestępstwo z artykułu 212 Kodeksu karnego mówiące o zniesławieniu. Obu podejrzanym grożą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- W trakcie postępowania przygotowawczego będzie także prowadzona analiza zachowania innych osób w trakcie tego incydentu - podał Borowiak.

O zatrzymaniu dwóch osób poinformował też minister Marcin Kierwiński. "Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach @PolskaPolicja będzie reagować zdecydowanie" - napisał.

Jak dodał Borowiak, policja wzięła też pod lupę komentarze pod filmem. - Pod tym wpisem w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów obraźliwych, które naszym zdaniem naruszają przepis dotyczący nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, dlatego też policjanci z naszej komórki cyber zabezpieczają te materiały, które będą również analizowane przez śledczych - wyjaśnił.

Policja zajmuje się "obywatelską kontrolą" w biurze pomagającym Ukraińcom
Źródło: TVN24

Politycy komentują

Nagranie z Poznania skomentowała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Korytarzowi szeryfowie. Tryskają odwagą wobec bezbronnych i kobiet. Gdyby co do czego doszło będą pierwszymi, którzy podkulą ogon i uciekną" - napisała przewodnicząca Polski 2050 i ministra funduszy europejskich.

Z kolei europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła się do władz uczelni o bezpośrednią reakcję na zdarzenie. "Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu doszło do sytuacji, która budzi poważne pytania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie uczelni. Z materiałów dostępnych w social mediach wynika, że dwóch mężczyzn weszło do budynku Collegium Altum, nękało kobietę, zadawało jej agresywne pytania i nagrywało ją bez jej zgody. Wszystko to miało się wydarzyć w obecności ochrony. Dlaczego ochrona nie zareagowała? Dlaczego nie zapewniono kobiecie bezpieczeństwa? I co zamierzają zrobić władze uczelni, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości?" - spytała.

Osoby widoczne na nagraniu doskonale znane są młodemu działaczowi poznańskiej Lewicy Kacprowi Nowickiemu. "Ten sam mężczyzna (w koszulce pogardzającej demokracją) słynie z odrażających i wulgarnych akcji, w których lży migrantów, osoby LGBT i każdego, kto odbiega od jego faszystowskiej wizji świata" - napisał.

I dodał: "Wczoraj grozili w internecie, dziś chodzą po ukraińskich biurach i sklepach. Nie musimy się zastanawiać, co będzie jutro, jeśli niczego nie zrobimy, historia dość dobrze nam to pokazała".

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Czytaj także:
K2 Airways Boeing 737 shutterstock_2451912473
Odnaleziono wrak poszukiwanego Boeinga
Świat
shutterstock_2360570399
Technologiczna fortuna. Co kupują nowi milionerzy?
BIZNES
Giorgia Meloni i Donald Trump
"Niczego nie żałuję". Meloni o relacjach z Trumpem
Świat
XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie
Salony i unikatowe tapety przejdą renowację. Muzeum w Wilanowie z pięcioma nowymi projektami
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Przeszukania w BIK i największych bankach w Polsce
BIZNES
Nuuk, stolica Grenlandii
Premier Grenlandii: niestety, zmuszony jestem to powtórzyć
Świat
imageTitle
Znajome polskie twarze na liście uczestniczek turnieju w Toronto
EUROSPORT
Sąd w Berlinie
Lekarz przyznał się do zabijania pacjentów
Świat
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
METEO
Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Kilkadziesiąt wydarzeń. Program obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego
WARSZAWA
Żyrafkę można wypatrzeć na wybiegu
Żyrafka Eva na wybiegu. Ma dziesięć dni
Poznań
Służby monitorują sytuację po pojawieniu się śniętych ryb na Bobrze
Najnowsze informacje o sytuacji w rzece Bóbr. Komunikat wojewody
Dolnośląskie
Marine Le Pen i Jordan Bardella podczas wiecu wyborczego. Zdjęcie z 4 lipca
Nagle "odzyskała kontrolę". "Bardzo zręczne wyjście z sytuacji"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Popisowy sprint Holendra. Gospodarze też mają powody do zadowolenia
EUROSPORT
Volodymyr Zelenskyy, Karol Nawrocki
Nawrocki rozmawiał z Zełenskim. Tych kwestii "nie udało się rozwiązać"
Świat
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Zmiany w kontroli bagażu. Ruszyły pierwsze skanery na Okęciu
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
"Rewolucja" czy brak "znamion reformy"? Koalicjanci nie są zgodni
imageTitle
Znamy komplet półfinalistek. Możliwy czeski finał
EUROSPORT
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Limity płac i e-kolejki na zabiegi. Eksperci: to nie jest reforma
Piotr Wójcik
Szpital w Mogilnie
Sprawa Mogilna pod lupą rzecznika. "Nawet Robert Lewandowski takich pieniędzy nie zarabia"
Anna Bielecka
Zderzenie tira i dwóch aut na S8
Zderzenie tira i dwóch aut osobowych na S8
WARSZAWA
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
METEO
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Stopy procentowe bez zmian, ale jest dobra wiadomość dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
"Rażące błędy, podwójne standardy". Domagają się wykluczenia sędziego z mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Trump grozi. "Zaatakujemy ich mocno"
Świat
Łabędzie przeszły przez ulicę w Choszcznie
Łabędzie szły gęsiego przez jezdnię, auta stanęły. Nagranie
Szczecin
52 min
pc
Kryzys psychiczny wśród mężczyzn. Jak im pomóc?
Debata TVN24+
imageTitle
Tam wygrywał i przechodził do historii. Zmarzlik wraca na szczęśliwy tor
EUROSPORT
Anthropic Claude
Rosyjska propaganda w znanym modelu AI. Alarmujące ustalenia
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica