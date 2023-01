Prezes sądu przed kamerami podarł dokumenty. Decyzja o umorzeniu uchylona

Do zdarzenia doszło 7 lutego 2020 roku podczas zebrania sędziów olsztyńskiego sądu rejonowego dotyczącego rocznego sprawozdania z działalności sądu. Podczas posiedzenia sędzia Wojciech Krawczyk w imieniu 31 sędziów złożył wniosek, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad projektem trzech uchwał. Po odczytaniu dokument został porwany przez prezesa sądu Macieja Nawackiego.

Sędziowie zarzucili prezesowi przestepstwo

W zniszczonym dokumencie sędziowie skrytykowali prezesa Nawackiego za odsunięcie od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna za wykonanie wyroku TSUE i żądali jego przywrócenia do pracy. Napisali też, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezawisłym sądem, skrytykowali "ustawę kagańcową" oraz wezwali członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa do dymisji.

Sprawa trafiła do Prokuratury Krajowej, a ta po roku - 21 czerwca 2021 roku - odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie. Na to postanowienie zażalenie złożył sędzia Juszczyszyn.

"Zrobił coś czego po prostu nie wolno robić"

W środę Sąd Rejonowy w Malborku na rozprawie niejawnej zdecydował o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Prokuraturę Krajową.

Teraz prokurator zobowiązany będzie do przeprowadzania śledztwa, by ustalić czy prezes Maciej Nawacki popełnił przestępstwo.

- Ważne jest to, że w tej sprawie nie udało się zamieść tego wydarzenia pod dywan i sprawa będzie musiała być wyjaśniona przez prokuratora. My będziemy oczywiście czynnie uczestniczyć w tym śledztwie, składać wnioski dowodowe, mając nadzieję, że śledztwo doprowadzi do odpowiedzialności za zniszczenie dokumentu - wyjaśnia Pietrzak.