Wszedł do budynku zbiorowej kwarantanny i spacerował korytarzami. "Tłumaczył się dość dziwnie"

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać w miejscu kwarantanny i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Wobec osób, które nie stosują się do kwarantanny będą wyciągane surowe konsekwencje! To nie jest czas na odwiedziny czy spotkania towarzyskie! Naruszając przepisy dotyczące obowiązkowej izolacji narażamy życie i zdrowie innych osób!