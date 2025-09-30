Logo strona główna
Polska

Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji

Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Karol Nawrocki o zniszczeniu domu w Wyrykach
Źródło: Radio ZET
Reakcja polskiego wojska, była dziesiątego września taka, jaka być powinna. Nie mogło być innej reakcji sił zbrojnych - powiedział prezydent Karol Nawrocki zapytany o przyczynę zniszczenia domu w Wyrykach.

W nocy z 9 na 10 września w miejscowości Wyryki-Wola na Lubelszczyźnie doszło do zniszczenia dachu domu mieszkalnego w wyniku uderzenia obiektu. Początkowe informacje wskazywały, że w budynek uderzył dron. Jednak 16 września "Rzeczpospolita", powołując się na źródła, podała, że obiektem, który spadł na dom, była rakieta wystrzelona przez polski samolot F-16.

We wtorek, w rozmowie z Radiem ZET, prezydent Karol Nawrocki został zapytany, czy zna już dokładną przyczynę tego zdarzenia.

- Ja oczywiście dostałem raport od pana generała Kukuły. Wiem, co się wydarzyło. Wiem też, że reakcja polskiego wojska, ale też sojuszników była jak na dziesiątego września taka, jaka być powinna. Nie mogło być innej reakcji polskich sił zbrojnych - powiedział Karol Nawrocki.

- Dziesiąty września powinien być też lekcją. To nie jest tylko doświadczenie, wyjątkowe w historii trzeciej Rzeczpospolitej i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to też lekcja - dodał.

"Drony z plastiku i tektury". Kiedy każda wersja wydarzeń jest podejrzana

"Drony z plastiku i tektury". Kiedy każda wersja wydarzeń jest podejrzana

Piotr Szostak
Były szef Pentagonu: Putin chce sprawdzić zdolność Europejczyków do współpracy

Były szef Pentagonu: Putin chce sprawdzić zdolność Europejczyków do współpracy

Następnie został zapytany o doniesienia "Rzeczpospolitej" dotyczące wystrzelenia trzech rakiet, polskich lub sojuszniczych sił, a także o to, czy mogły one mieć inny cel niż nieuzbrojony rosyjski dron.

- Mamy informacje o rosyjskich dronach, wiemy, że to były rosyjskie drony i zostały wysłane po to, by przetestować nasze zdolności. Analizowanie tej sprawy w oparciu o artykuły jakiejkolwiek gazety nie jest tym, co prezydent powinien robić. Ja tę sprawę analizuję z wojskowymi - odparł Karol Nawrocki, zaznaczając, że ma w tej sprawie "pełnię wiedzy".

Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Prezydent stwierdził, że sytuacja z dziesiątego września powinna być "przedmiotem analizy", bo pokazała, że "przed nami jeszcze wiele pracy". Zaznaczył również, że rozwój systemów antydronowych i umiejętności walki z rosyjskimi dronami powinny teraz stanowić najważniejszy cel polskich działań.

- Zabiegi dyplomatyczne, także podejmowane przeze mnie, informacje, które płyną od naszych sojuszników, działania MON kierują nas w stronę rozwiązania tych problemów - zapewnił Nawrocki.

pc

Szef MON: wszystkie informacje, które dostaję, dostaje też prezydent

pc
Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: Radio ZET, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

