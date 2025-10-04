Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spotkanie ministra z prezydentem? "Jestem otwarty na dyskusję"

Waldemar Żurek
Żurek: widzę zbieżność planów ministra i tego, czego oczekuje środowisko sędziowskie
Źródło: TVN24
Mamy przygotowaną ustawę praworządnościową - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, informując, że zaprezentuje ją w przyszłym tygodniu. Jego zdaniem regulacja "załatwia nam setki problemów". Wskazywał, że powstała także inna ustawa, dotycząca zmian w wymiarze sprawiedliwości. Dodał, że jeśli pałac prezydencki będzie chciał "omówić najważniejsze zagadnienia", to "jest otwarty na dyskusję"

Sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wzięli w sobotę udział we wspólnej konferencji prasowej.

Prezes Iustiti sędzia Bartłomiej Przymusiński poinformował, że w sobotę zarząd stowarzyszenia obradował z przedstawicielami oddziałów z całej Polski i podjął uchwałę, którą przekazano na ręce szefa MS. Dotyczy ona oceny sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i zawiera w sobie wezwanie do poszanowania zasad praworządności.

Żurek o propozycji, by sędziowie w stanie spoczynku mogli wrócić do orzekania

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że nie brał udziału w posiedzeniu i poznał uchwały już po ich podjęciu. Przyznał, że "widzi istotną zbieżność planów ministra sprawiedliwości i tego, czego oczekuje środowisko sędziowskie w Polsce".

- Procedujemy ustawę, która pozwoli na to, żeby sędziowie, którzy nie będą chcieli przechodzić w stan spoczynku, będą mogli - zdobywając stosowne zaświadczenie lekarskie - pozostawać dłużej w służbie. Mamy także pomysł, żeby ci sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, a chcą wrócić do orzekania i mają odpowiedni stan zdrowia, byli w stanie legalnie powrócić za stół sędziowski - oznajmił.

Zaznaczył, że jest to dla niego "niezwykle ważne", bo "mamy potężny kryzys w wymiarze sprawiedliwości, za który odpowiedzialność ponosi ekipa ministra (Zbigniewa) Ziobry".

"Zmiany bolą". Rzecznik rządu odpowiada na krytykę wobec Żurka
Dowiedz się więcej:

"Zmiany bolą". Rzecznik rządu odpowiada na krytykę wobec Żurka

Zwiększony limit, stypendia dla młodych prawników

Minister przedstawił też rozwiązania dla młodych prawników. - Już podniosłem limity naborów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwiększyliśmy także stypendia dla młodych prawników. I dzisiaj możemy powiedzieć, że na aplikacje w przyszłym roku na pierwszy nabór będziemy mieli 185 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 125 na aplikacji prokuratorskiej. To znacznie więcej niż było do tej pory - powiedział.

Przekazał tez, że jest "rekordowo wysoka liczba zgłoszeń" na uczelnię. - 1331 młodych ludzi zgłosiło się do wstępnego egzaminu do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Będziemy otwierać filię w Trójmieście. Więc także jest to taka dywersyfikacja miejsca kształcenia, bo nie wszyscy z Pomorza, z Warmii i Mazur mogli dojeżdżać do Krakowa - mówił dalej Żurek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami

Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami

"Teatr polityczny" i "hipokryzja PiS-u". Posłanki komentują słowa prezydenta

"Teatr polityczny" i "hipokryzja PiS-u". Posłanki komentują słowa prezydenta

Fakty po Faktach

"Mamy już przygotowaną ustawę praworządnościową"

Dalej wskazywał, że "jeśli chodzi o kwestie orzeczeń sądów europejskich, europejskich trybunałów, to w listopadzie kończy się moratorium". Odniósł się tym do listopadowego terminu, jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka dał Polsce na wykonanie wyroku w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce.

Trybunał zdecydował wtedy, że "pozwane Państwo musi podjąć odpowiednie środki legislacyjne i inne, aby zapewnić zgodność swojego krajowego porządku prawnego z wymogami 'niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy ustawy' oraz zasady pewności prawa".

- Mamy szereg spraw, za które Polacy - my wszyscy, bo to idzie z naszego budżetu - wypłacamy odszkodowania za funkcjonowanie neosędziów w Sądzie Najwyższym. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym również są neosędziowie - mówił szef MS.

- Więc my chcemy te osoby odsunąć i mamy już przygotowaną ustawę praworządnościową, tak ją nazywamy. (...) Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy prezentować gotowy projekt ustawy - oznajmił, dodając, że ma zostać w tej sprawie zwołana konferencja.

- Jest też przygotowana na bardzo zaawansowanym etapie ustawa, która reguluje zagadnienia związane z Krajową Radą Sądownictwa i wykonuje orzeczenie Wałęsa przeciwko Polsce. Więc te prace ustawowe, legislacyjne, cały czas w ministerstwie bardzo intensywnie trwają - podkreślał.

Spotkanie z prezydentem? "Jestem otwarty na dyskusję"

Minister był pytany, czy jego zdaniem prace legislacyjne uda się doprowadzić do końca przed upływem listopadowego terminu wyznaczonego przez ETPCz oraz czy chciałby się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim przed tym, jak ustawy trafią na jego biurko.

Według Waldemara Żurka, jeśli chodzi o "proces legislacyjny, nawet jeżeli zaczniemy go w październiku i już w kolejnym tygodniu, to wydaje się, że nie zdążymy uchwalić tych ustaw". - Natomiast będziemy starali się jak najszybciej je przeprocedować przez rząd, przez parlament, przez komisje - zaznaczył Żurek.

- Oczywiście ja powiedziałem wyraźnie, że deklaruję pełną współpracę z kancelarią, z panem prezydentem. Ale moim bezpośrednim zwierzchnikiem jest premier. Jeżeli będą takie oczekiwania, żeby omówić te najważniejsze zagadnienia związane z tą ustawą, to jestem otwarty na dyskusję, bo uważam, że mamy bardzo trudny okres. Trwa wojna w Ukrainie i te wszystkie incydenty, które się zdarzają każdego dnia, powinny powodować, że nasze społeczeństwo powinno się konsolidować, a nie dzielić - powiedział.

- Ten projekt ustawy, gdyby został podpisany przez prezydenta, on naprawdę załatwia nam setki problemów, które mamy. I miliony spraw mogą zacząć toczyć się szybciej - ocenił.

Spotkanie Żurka z prezydentem? "Jestem otwarty na dyskusję"
Źródło: TVN24

Co znalazło się w uchwale

Przymusiński odczytał wcześniej treść uchwały podjętej przez stowarzyszenie sędziów. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się w niej "do wszystkich organów władzy publicznej i prawniczych zawodów zaufania publicznego o pełne respektowanie zaleceń płynących z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących praworządności w Polsce, w szczególności w wyroku z 4 września 2025 roku".

Jak mówił prezes SSP "Iustitia", wtedy "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ze względu na sposób powołania wchodzących w jego skład sędziów nie stanowi sądu, a wydane przez taki organ orzeczenie należy uznać za niebyłe".

- Obowiązek takiego traktowania orzeczeń pochodzących od niesądu w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym ciąży na wszystkich organach państwa i powinien być również przedmiotem uwagi zawodów prawniczych. Należy zapobiec możliwości wydawania orzeczeń w wadliwych składach, a także przywrócić legalny i efektywny system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - kontynuował.

Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" podjęło uchwałę w sprawie praworządności
Źródło: TVN24

"Dla prezydenta będzie to szansa"

- Po drugie oczekujemy od rządu i parlamentu niezwłocznego uchwalenia ustaw regulujących status wadliwie powołanych sędziów oraz uzdrawiających Krajową Radę Sądownictwa. Z uwagi na upływający 23 listopada 2025 termin wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wałęsy, dla prezydenta będzie to szansa na zerwanie z dotychczasową praktyką wadliwych nominacji sędziowskich - wskazywał Bartłomiej Przymusiński.

Wyjaśniał, że "prezydent uzyska możliwość wręczania niekwestionowanych powołań sędziowskich i rozwiązania kryzysu rządów prawa". - Ustabilizuje to orzeczenia sądowe i status wadliwie powołanych sędziów - dodał.

- Po trzecie oczekujemy od ministra sprawiedliwości przedstawienia planu działania sądów na wypadek niepodpisania wskazanych ustaw przez prezydenta. W szczególności należy zapewnić możliwość orzekania w szerszym zakresie przez sędziów delegowanych. Należy wzmocnić gwarancję ich niezawisłości poprzez zapewnienie kontroli sądowej odwołania z delegacji i wynagrodzeń równych sędziom powołanym. Konieczne jest zatrzymanie procesu przenoszenia sędziów w stan spoczynku wbrew ich woli i zwiększenie liczby osób przyjmowanych na aplikację sądową - odczytywał.

Przymusiński podkreślił, że "to są najważniejsze postulaty, które zawarliśmy w tej uchwale".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/dap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekWymiar sprawiedliwościSpór o zmiany w sądownictwieMinisterstwo SprawiedliwościSądsędziowie
Czytaj także:
Były premier Czech Andriej Babisz w lokalu wyborczym
Czesi zagłosowali. Partia byłego premiera na prowadzeniu
Świat
Doszło do zderzenia ciągnika i osobówki
Po kolizji ukrył się pod kołdrą
Białystok
Sztorm wywrócił łódkę podczas regat
Na Zatoce Gdańskiej zaginął uczestnik Memoriału Formozy
Trójmiasto
Niebezpieczne warunki podczas regat na Zatoce Gdańskiej. Inni żeglarze nieśli pomoc poszkodowanym
"Łódki się poprzewracały". Nagranie z akcji ratunkowej
Trójmiasto
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
WARSZAWA
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
METEO
shutterstock_2193698591
Ogromne ryzyko dla kierowców. "Najważniejszy element"
BIZNES
Policyjny pościg w Legnicy
Porzucił samochód i schował się w krzakach
Wrocław
imageTitle
Zaprezentowano oficjalną piłkę na mundial
EUROSPORT
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie emocje w półfinale. Pegula o tym meczu długo nie zapomni
EUROSPORT
Prezydent Donald Trump udostępnił fake newsa o MedBeds
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony
Gabriela Sieczkowska
Silny wiatr
Kolejne województwa z alarmami IMGW
METEO
imageTitle
"Wyjątkowo trudne zadanie". Majchrzak z respektem, ale i wiarą
EUROSPORT
Donald Tusk w Gdyni
Premier: stajemy się potęgą
BIZNES
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
WARSZAWA
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
METEO
W wypadku ranna została 69-letnia rowerzystka
Rowerzystka zjechała z chodnika i uderzyła w autobus
Rzeszów
shutterstock_1996815458
Motoryzacyjny gigant szykuje się do cięcia etatów
BIZNES
imageTitle
Kolejny świetny występ reprezentanta Polski w Eurolidze
EUROSPORT
Sztorm wywrócił łódkę podczas regat
Sztorm przewrócił łódź, regaty przerwane
Trójmiasto
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
METEO
imageTitle
Barcelona kontra Sevilla w LaLiga. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
WARSZAWA
Pacjent lekarz
"Porażający i katastroficzny program nauczania". Znany onkolog ostrzega
Zdrowie
81-latka jadąca na hulajnodze uderzyła w ciężarówkę
81-latka na hulajnodze elektrycznej uderzyła w ciężarówkę
Szczecin
imageTitle
Tego jeszcze nie grali. Egzotyczny intruz na siatkarskim parkiecie
EUROSPORT
W wypadku zginął 27-latek
Zginął 27-latek. Policja szuka świadków makabrycznego wypadku
Olsztyn
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Zmiany bolą". Rzecznik rządu odpowiada na krytykę wobec Żurka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica