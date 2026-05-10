Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Bezpieczny nie będzie". Politycy o Ziobrze

|
Zbigniew Ziobro
Schetyna: to haniebne i kompromitujące dla Ziobry
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro grał twardziela, a dzisiaj po prostu ucieka - mówił w TVN24 Grzegorz Schetyna, komentując sprawę byłego ministra sprawiedliwości, który w sobotę był widziany na lotnisku w USA. Dariusz Wieczorek zastanawiał się, czy Ziobro zostanie w Stanach Zjednoczonych, czy jest to jedynie przystanek. - Nie potępiam, nie pochwalam - przyznał z kolei poseł PiS Marcin Horała.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie polityka.

Ziobro opuścił Węgry. Mamy zdjęcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro opuścił Węgry. Mamy zdjęcie

Sprawę Ziobry komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24 politycy.

ZOBACZ CAŁĄ DYSKUJĘ W PROGRAMIE "KAWA NA ŁAWĘ"

Schetyna: haniebne i kompromitujące

- Myślę, że to jest haniebne i kompromitujące dla samego Ziobry ze względu na to, co robił, co zapowiadał, jakiego szeryfa chciał udawać przez lata - ocenił senator KO Grzegorz Schetyna.

Powiedział, że były minister sprawiedliwości "grał twardziela, a dzisiaj po prostu ucieka". Schetyna nawiązał też do "exodusu działaczy i polityków Fideszu". - To jest fragment większej, też węgierskiej, całości - ocenił.

Zapowiedział, że "Ziobro bezpieczny nie będzie". - Mam nadzieję, że i sądy, i cała prokuratura, cała ta procedura będzie tak przeprowadzona, że on prędzej czy później znajdzie się w Polsce i stanie przed wymiarem sprawiedliwości - mówił.

Co dalej z Orbanem? "Planuje tam dłuższy pobyt"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej z Orbanem? "Planuje tam dłuższy pobyt"

Świat

Horała: nie potępiam, nie pochwalam

Zdaniem posła PiS Marcina Horały Ziobro "ewidentnie na uczciwy proces w Polsce nie może liczyć". - To są indywidualne decyzje, jak się w tej sytuacji chce odnaleźć - ocenił.

- Ja też rozumiem osobę chorą. Każdy sam musi tę decyzję podejmować, na ile czuje się bohaterem i chce pokazywać przez pewne nadużycia wobec siebie wymiaru sprawiedliwości, jak ten wymiar sprawiedliwości działa - mówił. - Nie potępiam, nie pochwalam - przyznał.

Jego zdaniem "ta sprawa już powoli przestaje być polityczna". - To jest kwestia indywidualnej osoby, która jest traktowana przez polski wymiar jak jest - stwierdził.

Horała: nie potępiam, nie pochwalam
Źródło: TVN24

Wieczorek: pytanie, czy zostanie w USA, czy pojedzie dalej

- W mojej ocenie problem w tej chwili polega na tym, że, po pierwsze, czy będzie próbował wystąpić o azyl w Stanach Zjednoczonych, (...) po drugie, jeżeli mówimy o obawie przed aresztem, decyzję o areszcie podejmuje sąd - mówił poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

- Żeby mógł polski sąd podjąć decyzję o areszcie, musi ten, kogo ten areszt dotyczy, przed tym sądem stanąć - zauważył. - I o to toczy się cała gra - dodał.

- Pan Ziobro dzisiaj bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, co robi. Pytanie, czy w tych Stanach zostanie, czy to jest jednak przystanek jakiś i gdzieś dalej pojedzie - zastanawiał się Wieczorek.

Wieczorek: pytanie, czy Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl w USA
Źródło: TVN24

Sroka: ze strachu najpierw uciekł na Węgry, a teraz do USA

- Przede wszystkim Zbigniew Ziobro powinien się zderzyć z decyzjami, które podejmował za czasów, kiedy był ministrem sprawiedliwości - oceniła Magdalena Sroka z PSL.

Sroka, która jest przewodniczącą sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, przypomniała, że komisja "skutecznie przesłuchała ministra Ziobrę we wrześniu 2025 roku". - Na przesłuchaniu Zbigniew Ziobro przyznał się do tego, że był inicjatorem zakupu systemu Pegasus, po czym złożone zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - powiedziała.

Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"

- Zbigniew Ziobro ze strachu najpierw uciekł na Węgry, a dzisiaj, biorąc na poważnie słowa nowego premiera [Petera - red.] Magyara, uciekł do Stanów, jeżeli te informacje się potwierdzą, bo może to rzeczywiście tylko miejsce przesiadki - stwierdziła.

Sroka: Ziobro ze strachu najpierw uciekł na Węgry, a teraz do USA
Źródło: TVN24

Poboży: po ludzku doskonale rozumiem

Błażej Poboży z kancelarii prezydenta przyznał, że na decyzję Ziobry patrzy "ze zrozumieniem" i podzielił opinię Horały, że były minister sprawiedliwości "nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces". - Po ludzku doskonale rozumiem - stwierdził.

- Biorąc pod uwagę osobistą sytuację pana ministra, ciężką chorobę bezpośrednio zagrażającą jego życiu, jego sytuację w związku z tym rodzinną, po ludzku rozumiem tę sytuację - podkreślił.

Poboży: patrzę ze zrozumieniem na decyzję Ziobry
Źródło: TVN24

Pejo: zarzutów wobec Ziobry jest naprawdę wiele

Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo powiedział, że "potępia zachowanie pana Zbigniewa Ziobry". Zaznaczył jednak, że Ziobro "miał być, mówiąc brutalnie, wsadzony do aresztu i to jest chyba podstawa jego ucieczki za granicę".

- Natomiast nie mi bronić pana posła Ziobrę, bo zarzutów jest naprawdę wiele - przyznał. - Uważam, że i Zbigniew Ziobro, i wszyscy inni, którzy mają te zarzuty postawione, powinni odpowiadać z wolnej stopy i wtedy nie mielibyśmy tej całej szopki - stwierdził.

Pejo: potępiam zachowanie Ziobry
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Sroka: Ziobro powinien odpowiedzieć za czyny, które podejmował jako minister
pc

Sroka: Ziobro powinien odpowiedzieć za czyny, które podejmował jako minister

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Grzegorz SchetynaDariusz WieczorekKoalicja ObywatelskaLewicaMagdalena SrokaPolskie Stronnictwo LudoweMarcin HorałaPrawo i SprawiedliwośćKancelaria Prezydenta RPKonfederacja
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
WARSZAWA
Tristan da Cunha
Pierwszy taki przypadek. Wysłali lekarzy na spadochronach
Bieg Wings for Life rozpoczęty
Małysz rzucił się w pogoń za biegaczami
RELACJA
imageTitle
Problemy zdrowotne Sabalenki. "Moje ciało ogranicza mnie"
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Szef MS reaguje: jeśli będzie potwierdzenie, zaczynamy akcję
Polska
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Miał tylko 19-lat, zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje
WARSZAWA
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
BIZNES
imageTitle
Miał walczyć o podium, wycofał się z wyścigu
EUROSPORT
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
METEO
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
BIZNES
Marcin Romanowski
Gdzie jest Romanowski? Lokal w Budapeszcie "wyczyszczony"
Aleksandra Sapeta
imageTitle
"Walka roku". Był dwukrotnie liczony, potem nastąpił niespodziewany zwrot
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody
WARSZAWA
Służby w porcie Granadilla na Teneryfie
Weszli na statek, jest raport. "Nie wykryto gryzoni"
Przymrozki
Temperatura znów spadnie poniżej zera. Są alarmy
METEO
imageTitle
Aleksandra Kałucka najszybsza w kwalifikacjach w Wujiang
EUROSPORT
Niedźwiedź na posesji
Oko w oko z niedźwiedziem w garażu. Ekspert: sukces reprodukcyjny ma swoją cenę
Rzeszów
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
BIZNES
imageTitle
Messi pobił kolejny rekord. Tłumy na sprawdzianie przed mundialem
Najnowsze
Pożar na Lubelszczyźnie wykorzystywany jest do siania teorii spiskowej o "czyszczeniu terenu" pod rzekome działania wojsk NATO
"Operacja czyszczenia terenu". Pożar w puszczy paliwem dla narracji Kremla
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Przewidywane składy na El Clasico. Co z Lewandowskim?
EUROSPORT
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
METEO
imageTitle
Hurricanes w finale konferencji. Powtórzyli wyczyn sprzed 41 lat
EUROSPORT
43-latek uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu w Czosnowie
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Ziobro opuścił Węgry. Mamy zdjęcie
Polska
Rondo Wiatraczna
Od poniedziałku Grochowska bez tramwajów
WARSZAWA
imageTitle
Galatasaray świętuje mistrzostwo. Polak strzela gola za golem
EUROSPORT
statki, zatoka perska
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
BIZNES
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Tysiące studentów, setki uczelni i zakłócone egzaminy. Hakerzy zażądali okupu
BIZNES
imageTitle
Polak podbił Indianapolis. Historyczne zwycięstwo na legendarnym torze
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica