Polska

"Skutecznie skorzystałem". Jak Ziobro znalazł się w USA?

Zbigniew Ziobro
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i dostał się do USA. Sam polityk twierdzi, że "skutecznie skorzystał" ze specjalnego dokumentu. Sytuacja nie jest jednak taka prosta. Co wiadomo na temat wyjazdu posła PiS? Podsumowujemy.

Znad Dunaju za wielką wodę. Zbigniew Ziobro kolejny raz, od kiedy prokuratura zawnioskowała o uchylenie jego immunitetu, zmienił miejsce zagranicznego pobytu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że znajduje się w Stanach Zjednoczonych i poinformował, że przybył tam w sobotę, 9 maja. Jeżeli to prawda, podróż zbiegła się z zaprzysiężeniem Petera Magyara na premiera Węgier, w których do tej pory przebywał Ziobro.

Gdzie przemieszczał się Zbigniew Ziobro
Nie jest jednak pewne, na podstawie jakich dokumentów poseł PiS wjechał do USA. W związku z toczącym się śledztwem prokuratorskim w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości decyzją polskich władz paszporty Ziobry - zwykły i dyplomatyczny - zostały unieważnione. Oznaczało to, że polityk legalnie mógł podróżować tylko po strefie Schengen, gdyż nie był ścigany międzynarodowo. Wydano za nim list gończy, a wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania nie został jeszcze rozpatrzony przez sąd.

"Eksploatacja do granic możliwości". Co się działo w sprawie Ziobry?

Marcin Złotkowski

"Paszport genewski" kluczem?

Obrońca polityka mecenas Bartosz Lewandowski powiedział w poniedziałek w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawa-Litwińską, że Ziobro miał przyznany tak zwany paszport genewski. Sam Ziobro twierdzi, że "są powszechnie znane procedury związane z przyznaniem obywatelowi prawa do azylu". - Wówczas korzysta też ze stosownych dokumentów, które pozwalają poruszać się po całym świecie. Taki dokument cały czas posiadałem i z niego skutecznie skorzystałem - powiedział w niedzielę na antenie powiązanej z PiS Telewizji Republika.

Precyzując, mowa o Genewskim Dokumencie Podróży (GDP). Jak tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl mec. dr hab. Piotr Milik, to specjalny dokument wydawany na podstawie Konwencji Genewskiej osobom, które uzyskały w danym państwie status uchodźcy. Tę formę ochrony międzynarodowej Ziobrze nadał rząd byłego węgierskiego premiera Viktora Orbana. Nasz rozmówca wskazuje, że wydawane w Polsce "paszporty genewskie" mają dwuletni termin ważności.

Źródło zdjęcia: Viktor Orban/X

Do tej pory polskie instytucje nie potwierdziły jednak wersji Ziobry i jego obrońcy. Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski dowiedział się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do władz amerykańskich i węgierskich, aby ustalić, na jakiej podstawie poseł PiS wyjechał do USA. - Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Piotr Milik dodaje, że nowe władze Węgier mogą cofnąć przyznanie politykowi PiS ochrony międzynarodowej, co unieważniałoby GDP, ale w obecnej sytuacji niewiele by to zmieniło. Mecenas zakłada bowiem, że Ziobro wjechał do USA legalnie i w takim przypadku nie podlegałby deportacji. Nie wiadomo też, czy poseł nie ubiega się o przyznanie statusu uchodźcy, ale tym razem w Stanach Zjednoczonych.

- Może się starać o ten status, zwłaszcza jeżeli korzysta z przychylności administracji Donalda Trumpa, bo przecież Zbigniew Ziobro nie jest zwykłym szarym obywatelem, tylko eksponowanym, byłym wprawdzie, ale jednak polskim ministrem i cały czas wiceprezesem ważnej formacji politycznej w kraju. Nie jest anonimowy, dlatego jego sytuacja jest pewnie lepsza niż każdego innego człowieka, który trafiłby na terytorium USA - uważa mecenas.

Jednak sam "paszport genewski" - jak tłumaczy nasz rozmówca - nie wystarczyłby Ziobrze do legalnego przekroczenia amerykańskiej granicy. Dodatkowo polityk potrzebował amerykańskiej wizy. Polskie media spekulują, w jaki sposób mógł ją uzyskać. Według "Gazety Wyborczej" decyzję w tej sprawie miał podjąć sam prezydent Donald Trump. Z kolei Onet podał, że Ziobro otrzymał wizę dziennikarską jako pracownik wspomnianej już Telewizji Republika. W niedzielę okazało się, że poseł PiS został "komentatorem politycznym" stacji. Prowadząca wieczorną rozmowę z Ziobrą Edyta Lewandowska odczytała oświadczenie zarządu Telewizji Republika w tej sprawie, a po zakończeniu powiedziała: - Witamy, panie ministrze, na pokładzie.

Radny PiS z radną PiS o wiceprezesie PiS. Tak działa stacja, która wspiera Ziobrę

Patryk Michalski

Prokuratura Krajowa poinformowała, że "prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości".

Na antenie TVN24 w poniedziałek prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że prezes i redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Dodał, że prokuratorzy chcą zbadać, czy nie doszło do poplecznictwa.

Amerykański resort dyplomacji odmówił określenia, w jakim trybie Ziobro przyjechał do USA. Powołał się przy tym na poufność danych dotyczących wydawania wiz.

Zapowiedź ekstradycji

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Rzecznik PK prokurator Przemysław Nowak zapewnił, że odpowiedni wniosek zostanie sporządzony "niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek". Według niego przeszkodę do tego stanowi fakt, że zażalenie obrony Ziobry na orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu nie zostało jeszcze rozpoznane. Sąd ma się nim zająć we wrześniu. Ponadto Nowak ocenił, że ewentualna procedura ekstradycyjna może być procesem "wieloletnim", bo w tym zakresie "współpraca z USA jest współpracą długotrwałą i często ciężką".

Nie wiadomo na razie, czy Zbigniew Ziobro przyjechał do Stanów Zjednoczonych sam. Na Węgrzech przebywał razem ze swoją żoną Patrycją Kotecką-Ziobro, która oficjalnie zajmuje stanowisko asystentki kilku europosłów PiS. Jej też orbanowskie Węgry udzieliły azylu.

To samo dotyczy Marcina Romanowskiego, byłego podwładnego Ziobry w resorcie sprawiedliwości i również podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zwróciła się do amerykańskiej ambasady w Warszawie z pytaniem, czy obaj politycy przebywają w USA. "Prokurator wnosi też o podanie informacji, czy podejrzani powoływali się na status uchodźcy albo wystąpili o azyl" - czytamy w komunikacie PK. Za Romanowskim wydany został Europejski Nakaz Aresztowania.

Śledczy podejrzewają, że Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister miał popełnić 26 przestępstw, w tym wydawać podwładnym polecenia łamania prawa, aby zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Sejm w listopadzie ubiegłego roku wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności i jego tymczasowe aresztowanie. Ziobrze grozi 25 lat pozbawienia wolności.

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: tvn24.pl
Dziennikarz tvn24.pl
