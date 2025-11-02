Biedroń: Tylko w takim kraju ludzie jak Ziobro mogą prosić o azyl. Tylko że to się źle skończy Źródło: TVN24

Eurodeputowani Robert Biedroń (Lewica) oraz Adam Jarubas (PSL) komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 sprawę posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według prokuratury były minister sprawiedliwości popełnił łącznie 26 przestępstw związanych przede wszystkim z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

W ostatnich dniach Ziobro przebywał w Budapeszcie, gdzie spotkał się między innymi z premierem Viktorem Orbanem.

"To się źle skończy"

Goście TVN24 byli pytani, czy Ziobro może brać pod uwagę ubieganie się o azyl polityczny na Węgrzech.

- Oczywiście, że tak - ocenił Biedroń. Jak mówił, "państwo reżimowe Orbana - bo przypomnę, że jeśli chodzi o standardy przestrzegania demokracji Węgry są daleko już w kierunku Rosji - przypomina kraj autorytarny". - I tylko w takim kraju tacy ludzie jak pan (Marcin) Romanowski czy Ziobro mogą prosić o azyl. Tylko że to się źle skończy dla pana Ziobry, bo za chwilę, przypomnę, na Węgrzech są wybory. Orban być może straci władzę - mówił europoseł.

- Pytanie jest, co wtedy zrobi Romanowski i Ziobro? Wiele scenariuszy wskazuje na to, że ostatecznie będą musieli wylądować w Moskwie, bo tylko tam są w stanie się dzisiaj schronić tak, żeby w wymiar sprawiedliwości i sprawiedliwość ich nie dopadła - dodał.

Ziobro "jest patronem politycznego, biznesowego układu"

Jarubas pytany, czy według niego Ziobro mógł już rozmawiać z Orbanem o jakichś warunkach schronienia, powiedział, że "zdecydowanie tak".

- Myślę, że Zbigniew Ziobro naprawdę się boi. On trochę pada dzisiaj ofiarą tego swojego powiedzenia o tym, że jeśli nie masz niczego na sumieniu, to nie powinieneś się niczego bać - komentował.

Zdaniem europosła, wydaje się, że Ziobro "wykorzystuje to, że sam Orban być może jest zainteresowany" ewentualnym otrzymaniem w przyszłości schronienia. - Całe grono kumpli biznesowych, politycznych Orbana uwłaszczyło się na majątku państwa węgierskiego, więc jak sądzę, tam panowie rozmawiali również o ewentualności dania schronienia kiedyś Orbanowi - mówił polityk ludowców.

Ocenił też, że "Zbigniew Ziobro jest patronem politycznego, biznesowego układu, który bezkarnie grabił majątek publiczny w Polsce". Według niego "stworzono układ, który wykorzystywał majątek publiczny do robienia deali biznesowych, politycznych, po prostu do kradnięcia pieniędzy".

