"Warszawskie derby" vs "bolesna próba wyjaśnienia" sprawy Banasia

Wczoraj Polacy zobaczyli, jak na takim stadionie dochodzi do warszawskiego derby. Jedna rodzina przeciwko drugiej rodzinie zaczyna wyciągać noże i różne inne narzędzia - powiedział w "Kropce nad i" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Komentował wydarzenia związane z działaniem CBA wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Girzyński ocenił, iż "to, że prędzej czy później Centralne Biuro Antykorupcyjne (...) będzie podejmowało określone działania operacyjne, to było raczej do przewidzenia".

W środę i czwartek, na zlecenie prokuratury w Białymstoku, funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego między innymi podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. Po południu CBA weszło także do siedziby NIK. Śledztwo w sprawie prezesa NIK od grudnia ubiegłego roku prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

W czwartek po południu Marian Banaś wygłosił krótkie oświadczenie, w którym ocenił działania prokuratury w Białymstoku oraz funkcjonariuszy CBA jako "bezprawne". Podkreślił, że w sprawie przeszukań oczekuje "niezwłocznego spotkania z marszałek Sejmu Elżbietą Witek". Został na nie zaproszony na piątek.

"Wczoraj Polacy byli świadkami gorszących scen"

O tej sytuacji rozmawiali w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Girzyński oraz poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

- Mam wrażenie, że to była czarna środa dla Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Polacy zobaczyli, jak na takim stadionie dochodzi do warszawskiego derby. Jedna rodzina przeciwko drugiej rodzinie zaczyna wyciągać noże i różne inne narzędzia - komentował Śmiszek. Jego zdaniem "wczoraj Polacy byli świadkami gorszących scen".

Pytany, co zgorszyło jego, odparł, że gorszy go "wszystko". - Jak można używać instytucji państwowych do walki personalnej? - pytał.

- Czy ktoś jeszcze rozumie, co się dzieje w polskim państwie? Bo moim zdaniem Polacy zaczynają się gubić - kontynuował.

- To są gorszące sceny. To są sceny, które nie powinny mieć miejsca w normalnym, demokratycznym państwie. W normalnym państwie Marian Banaś nigdy nie zostałby prezesem Najwyższej Izby Kontroli, w normalnym państwie prezes Banaś nigdy nie byłby w Ministerstwie Finansów, ponieważ mielibyśmy normalnie funkcjonujące służby, które normalnie, najzwyczajniej w świecie sprawdziłyby tego człowieka wcześniej. A mamy co? Mamy państwo dziurawe jak durszlak, przez które przechodzą takie postaci jak Marian Banaś - ocenił Śmiszek.

Girzyński: to, że prędzej czy później CBA będzie podejmowało określone działania operacyjne, było raczej do przewidzenia

Girzyński odniósł się do słów Śmiszka, który - jak mówił poseł PiS - "przywoływał przykład, że to jest konflikt w rodzinie".

- Nawet jeżeliby tak podejść do tej sprawy, to ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to nie ma zamiatania sprawy pod dywan, nie ma ukrywania czegoś, nie ma wyciszania tego do wyborów, tylko jest próba - być może rzeczywiście bardzo bolesna, być może rzeczywiście bardzo kłopotliwa wizerunkowo - ale próba wyjaśnienia tych spraw - przekonywał.

Girzyński: to, że prędzej czy później CBA będzie podejmowało określone działania operacyjne, było raczej do przewidzenia

Pytany, czy środowe działania CBA były dla niego zaskoczeniem, zwrócił uwagę, że sprawa oświadczeń majątkowych Banasia znana jest od kilku miesięcy.

- W tym sensie mogło mnie zaskoczyć, że akurat nie miałem świadomości - bo przecież nie zajmuję się tą sprawą - że do tych działań dojdzie akurat w dniu wczorajszym. Natomiast to, że prędzej czy później Centralne Biuro Antykorupcyjne - prowadząc tę sprawę, mającą już swój czas (…) - będzie podejmowało określone działania operacyjne, to było raczej do przewidzenia - mówił poseł.

- Co do skali, co do sposobu ich przeprowadzenia i terminu, oczywiście nie miałem żadnej wiedzy. Więc tak, jak każdy, kto takiej wiedzy nie posiada, mogłem być zaskoczony - dodał Girzyński.

