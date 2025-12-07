Logo strona główna
Polska

Był "gwiazdą posiedzenia" Sejmu. "Szarżował"

Zbigniew Bogucki
Piasecki: Bogucki był gwiazdą tajnego posiedzenia Sejmu
Źródło: TVN24
Gwiazdą piątkowego posiedzenia dotyczącego kryptowalut był Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta - ocenił w programie "W kuluarach" w TVN24 Konrad Piasecki. - Premier Donald Tusk wchodził w dialog czy też w spór ze Zbigniewem Boguckim właśnie - mówiła Agata Adamek. Maja Wójcikowska zdradziła, że usłyszała od parlamentarzystów, że Bogucki "był świetny".

W piątek odbyła się utajniona część posiedzenia Sejmu, podczas której premier Donald Tusk przedstawił informację na temat sytuacji bezpieczeństwa państwa. Później, w jawnej części obrad, parlamentarzyści głosowali nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach, jednak nie udało się go odrzucić.

O obradach posłów w programie "W kuluarach" w TVN24 rozmawiali Maja Wójcikowska, Konrad Piasecki i Agata Adamek.

"Rosyjski pasek" i "zdymisjonowanie szefów służb specjalnych". Co dalej z kryptowalutami?

"Rosyjski pasek" i "zdymisjonowanie szefów służb specjalnych". Co dalej z kryptowalutami?

"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach

"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach

Bogucki "największym atutem Nawrockiego"

Jak zdradziła Agata Adamek, Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, "został uznany właściwie jednogłośnie, bo i przez polityków koalicji, którzy to nieoficjalnie przyznawali, i przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, co już nie jest zaskoczeniem, największym atutem i największym kapitałem Karola Nawrockiego".

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki
Źródło: Piotr Nowak/PAP

- Właściwie premier Donald Tusk wchodził w dialog czy też w spór ze Zbigniewem Boguckim właśnie. To była przepychanka między tymi dwoma politykami - powiedziała Adamek.

- Gwiazdą posiedzenia był Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta - przyznał Konrad Piasecki.

- Świetny był, to usłyszałam w obozie władzy o Zbigniewie Boguckim, więc to rzeczywiście duża zgoda ponadpartyjna o tym, że poszło mu dobrze - ujawniła Maja Wójcikowska.

Hołowni "wrócił polityczny błysk do oka"
Hołowni "wrócił polityczny błysk do oka"

Adamek powiedziała, że Bogucki "szarżował". - Udowodnił to, o co chodzi tak naprawdę Karolowi Nawrockiemu i do czego jest potrzebny Karolowi Nawrockiemu, żeby te wszystkie jego weta dowieźć w Sejmie, żeby być takim gwarantem, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze stanie po stronie prezydenta, jakkolwiek kłopotliwe by to nie było - dodała.

pc

"PiS jest na łańcuchu Nawrockiego"

pc
Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Zbigniew BoguckiSejmDonald TuskKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
