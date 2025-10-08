Węgierski minister o Tusku i "bronieniu terrorystów"

Tusk: problemem nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko że go zbudowano Źródło: TVN24

"Według Donalda Tuska wysadzenie gazociągu jest akceptowalne. To szokujące, bo aż chce się zapytać, co jeszcze można wysadzić i nadal uznać to za wybaczalne, a nawet godne pochwały. Jedno jest pewne: nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów" - napisał w środę na platformie X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto Źródło: BOGLARKA BODNAR/PAP/EPA

Wpis był komentarzem do zamieszczonego dzień wcześniej przez polskiego premiera posta, w którym stwierdził on, że problem z Nord Stream 2 nie polega na tym, że został wysadzony w powietrze, ale na tym, że został zbudowany.

According to @donaldtusk, blowing up a gas pipeline is acceptable. That’s shocking as it makes you wonder what else could be blown up and still be considered forgivable or even praiseworthy. One thing is clear: we don’t want a Europe where prime ministers defend terrorists. https://t.co/39wYJkRgfL — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 8, 2025 Rozwiń

Tusk o "przyzwoitości" w sprawie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2

Donald Tusk poruszył temat zatrzymanego w Polsce obywatela Ukrainy, podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Ż., podczas wtorkowej konferencji prasowej z premier Litwy Ingą Ruginiene.

- W interesie Polski i w interesie zwykłego poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości na pewno nie jest oskarżanie albo wydawanie tego obywatela w ręce innego państwa - podkreślił premier.

Tusk: od początku stanowczo oponowaliśmy przeciwko budowie Nord Stream 2 Źródło: TVN24

Wołodymyr Ż. pozostaje w polskim areszcie

Wołodymyr Ż. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania. Obecnie przebywa w areszcie śledczym w Warszawie. W poniedziałek warszawski sąd okręgowy przedłużył do 9 listopada areszt dla podejrzanego.

Sąd ogłosił decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla Wołodymyra Ż. Źródło: TVN24

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. 49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w swojej ojczyźnie.

