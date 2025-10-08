Logo strona główna
Polska

Węgierski minister o Tusku i "bronieniu terrorystów"

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Tusk: problemem nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko że go zbudowano
Źródło: TVN24
"Nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów" - napisał w środę minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Odniósł się w ten sposób do wpisu Donalda Tuska, który stwierdził, że "problemem z Nord Stream 2 nie było jego wysadzenie, ale jego budowa".

"Według Donalda Tuska wysadzenie gazociągu jest akceptowalne. To szokujące, bo aż chce się zapytać, co jeszcze można wysadzić i nadal uznać to za wybaczalne, a nawet godne pochwały. Jedno jest pewne: nie chcemy Europy, w której premierzy bronią terrorystów" - napisał w środę na platformie X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Źródło: BOGLARKA BODNAR/PAP/EPA

Wpis był komentarzem do zamieszczonego dzień wcześniej przez polskiego premiera posta, w którym stwierdził on, że problem z Nord Stream 2 nie polega na tym, że został wysadzony w powietrze, ale na tym, że został zbudowany.

Tusk o "przyzwoitości" w sprawie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2

Donald Tusk poruszył temat zatrzymanego w Polsce obywatela Ukrainy, podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Ż., podczas wtorkowej konferencji prasowej z premier Litwy Ingą Ruginiene.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Parlament Europejski
"Agenci są także tu, na tej sali". Europoseł apeluje o walkę
Świat
Cezary Tomczyk
Zatrzymanie związane ze zniszczeniem Nord Stream 2. "Dlaczego my się mamy przejmować Niemcami?"
Donald Tusk
"W interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie go". Tusk o Wołodymyrze Ż.

- W interesie Polski i w interesie zwykłego poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości na pewno nie jest oskarżanie albo wydawanie tego obywatela w ręce innego państwa - podkreślił premier.

Tusk: od początku stanowczo oponowaliśmy przeciwko budowie Nord Stream 2
Źródło: TVN24

Wołodymyr Ż. pozostaje w polskim areszcie

Wołodymyr Ż. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania. Obecnie przebywa w areszcie śledczym w Warszawie. W poniedziałek warszawski sąd okręgowy przedłużył do 9 listopada areszt dla podejrzanego.

Sąd ogłosił decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla Wołodymyra Ż.
Źródło: TVN24

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. 49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w swojej ojczyźnie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BOGLARKA BODNAR/PAP/EPA

