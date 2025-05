Nawrocki "odwoła się" do wyborców Brauna. "Nie widzimy tu żadnego problemu"

Buda: Nawrocki odwoła się do elektoratu Brauna Źródło: TVN24

Na Lewicy "nie ma rozczarowania" wynikiem Magdaleny Biejat, środowisko Szymona Hołowni przyjmuje jego wynik "z pokorą", sztab Rafała Trzaskowskiego ma świadomość, że "nic nie jest rozstrzygnięte", a Karol Nawrocki odwoła się w drugiej turze do elektoratu Grzegorza Brauna. Wyniki exit poll wyborów prezydenckich politycy komentowali w specjalnym wydaniu "Kawy na ławę" w TVN24.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 30,8 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości - 29,1 procent - wynika z badania exit poll z godziny 21. Trzecie miejsce zajmuje kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z około dwa razy mniejszym poparciem.

Pomaska: toczy się bardzo ważny bój o przyszłość Polski

- Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę i idzie po zwycięstwo. I taki jest komunikat po tej pierwszej turze dla nas wszystkich. Oczywiście nic nie jest rozstrzygnięte i my wiedzieliśmy od początku, że wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze, że wszystko będzie na żyletki, że to będzie 50 na 50 - powiedziała posłanka Agnieszka Pomaska, komentując wyniki exit poll w specjalnym wydaniu "Kawy na ławę" w TVN24.

- Te wybory są w rękach obywatelek, obywateli naszego kraju. Podkreślam, nic nie jest rozstrzygnięte, ale toczy się bardzo ważny bój o przyszłość Polski - dodała.

Buda: Nawrocki odwoła się do elektoratu Brauna

Waldemar Buda, komentują wynik kandydata PiS-u, ocenił, że jest "świetny" i "to jest dobra informacja dla Karola Nawrockiego".

Został zapytany o to, czy Nawrocki będzie odwoływał się do elektoratu Grzegorza Brauna, który jawnie głosi między innymi antysemityzm.

- Jeżeli nawet coś mówi Grzegorz Braun, to ciężko podejrzewać wszystkich wyborców, że dokładnie tak samo myślą o wszystkich szczegółach i przemyśleniach, wypowiedziach Grzegorza Brauna - stwierdził.

- Jestem przekonany, że to jest elektorat prawicowy, któremu bliżej jest do Karola Nawrockiego i oni wcale nie muszą popierać wszystkich działań, które Grzegorz Braun podejmował - kontynuował Waldemar Buda.

- (Nawrocki - red.) odwoła się do nich, bo to jest naturalna konsekwencja - dodał. - A do samego Grzegorza Brauna? - dopytywał prowadzący. - Myślę, że również. Ponieważ my tu nie widzimy żadnego problemu - odparł.

Wawer: Mentzen wkrótce przedstawi swój plan na najbliższe dwa tygodnie

Wyniki komentował też Michał Wawer z Konfederacji.

- Moje osobiste przekonanie jest takie, że najgorsze, co by się mogło dla Polski wydarzyć, to prezydentura Rafała Trzaskowskiego - powiedział.

- Sławomir Mentzen w najbliższy wtorek na konferencji prasowej przedstawi swój plan na najbliższe dwa tygodnie. Przedstawi pytania, postulaty, do których będą musieli, jeżeli będą chcieli zawalczyć o ten elektorat, to będą musieli się ustosunkować obaj wiodący (kandydaci - red.). To będą bardziej pytania, na które powinni ci kandydaci odpowiedzieć wyborcom - przekazał.

Konieczny: uczciwa polityka jest możliwa

Pierwsze sondażowe wyniki komentował też Maciej Konieczny z partii Razem.

- Przede wszystkim ta kampania to jest coś, co daje nadzieję w tym dość smutnym obrazie polskiej polityki. Bo te wyniki pokazują, że mamy do czynienia z tym trwającym i rozczarowującym konfliktem dwóch wielkich bloków politycznych, na którym niestety w tym momencie głównie zyskuje skrajna prawica - stwierdził.

- I to, że Adrian Zandberg zyskuje 20 procent wśród młodych wyborców, że dobiliśmy do tego progu powyżej 5 procent, najprawdopodobniej mamy szansę na czwarte miejsce w wyborach, to pokazuje, że nie jesteśmy skazani na wybór pomiędzy duopolem a skrajną prawicą, a taka demokratyczna, prospołeczna, uczciwa polityka jest możliwa - kontynuował.

Scheuring-Wielgus: na Lewicy nie ma rozczarowania

Europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, komentując wynik Magdaleny Biejat, zapewniała, że "na Lewicy nie ma rozczarowania". - Uważamy, że ten lewicowy wiatr zmian już jest i być może gdyby ta kampania potrwała jeszcze z miesiąc, to te wyniki lewicowych kandydatów, a przypomnę, że ich było trzech, byłyby o wiele lepsze - powiedziała.

- Magdalena Biejat naprawdę pokazała, że polityka może być kompletnie inna i wynik, który zdobyła, to jest najlepszy wynik kobiety startującej w wyborach prezydenckich w Polsce w ogóle - zauważyła.

Kobosko: przyjmujemy ten wynik z pełną pokorą

Michał Kobosko z Polski 2050 komentował wynik Szymona Hołowni, który według sondażu exit poll z godziny 21 uzyskał 4,8 procent głosów.

- Przyjmujemy ten wynik z pełną pokorą. Rozumiemy, że taka wizja prezydenta pokoju, prezydenta ponad podziałami, czy ponad tym bardzo polaryzacyjnym podziałem w Polsce, ona dzisiaj nie została przyjęta czy zaakceptowana przez istotną część wyborców - powiedział.

- W w tych wyborach konkretnie zyskała skrajna prawica i to zyskała w sposób, który, powiedziałbym, wiele osób przeraża - dodał.

Według badania exit poll, frekwencja w skali kraju wyniosła 66,8 procent.

Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu exit poll to +/- 2 punkty procentowe. Późnym wieczorem oczekujemy wyników late poll.