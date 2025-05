Bijatyka "70 na 70", w której brał udział Nawrocki. "Nie odciął się od przeszłości"

Karol Nawrocki o boksie i ustwkach kibiców Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: O kibolskie bijatyki zapytał Nawrockiego Sławomir Mentzen . Kandydat PiS nie zaprzeczył, że brał w nich udział.

Wirtualna Polska ustaliła, że do dużej bójki "70 na 70" doszło w 2009 roku po meczu Lecha Gdańsk - Lech Poznań.

"Skandaliczna kwestia, jeśli chodzi o kandydata na prezydenta" - ocenił na antenie TVN24 Jakub Bodziony z "Kultury Liberalnej".

W czwartek Karol Nawrocki spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. Lider Konfederacji zapytał kandydata PiS o udział w kibolskich bijatykach, a dokładniej, o bójkę "70 na 70". Nawrocki nie zaprzeczył i powiedział, że występował w "różnych modułach szlachetnych walk".

Wirtualna Polska ustaliła, o jaką bijatykę chodziło. Doszło do niej 25 października 2009 roku po meczu Ekstraklasy między Lechią Gdańsk a Lechem Poznań. Po zakończeniu wydarzeń sportowych, o godz. 19, doszło do ustalonej wcześniej pomiędzy środowiskami pseudokibiców bijatyki. Po obu stronach stanęło po 70 osób, które biły się następnie przez sześć i pół minuty. Wygrali kibole Lechii Gdańsk, po której stronie walczył dzisiejszy kandydat na prezydenta - opisuje Wirtualna Polska, nazywając to "jedną z najsłynniejszych kibolskich ustawek w Polsce".

Jak ustalił portal, w szeregach pseudokibiców Lechii oprócz niego byli między innymi Olgierd L. - dziś aresztowany m.in. za podżeganie do podpalenia, handel bronią i podżeganie do pobicia, oraz Daniel U. "Dzidek", który "został skazany w 2023 roku na 15 lat za brutalne zabójstwo maczetą nastolatka w Krakowie".

Portal zapytał sztab Karola Nawrockiego o udział w bójce z października 2009 roku, ale rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki do momentu publikacji artykułu nie przekazała oficjalnego stanowiska w tej sprawie. "W sztabie Karola Nawrockiego, w nieoficjalnych rozmowach usłyszeliśmy potwierdzenie, że Karol Nawrocki brał udział w ustawce z Lechem. Tę wersję potwierdziły nam dwie osoby" - dodaje WP.

"Nie odciął się od błędów młodości"

"Nie odciął się od błędów młodości"

Marek Mikołajczyk, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" ocenił, że "to są bardzo niepokojące doniesienia". - To jest coś, czego na pewno od kandydata na prezydenta byśmy nie oczekiwali. Oczywiście drugą kwestią jest to, jaki to będzie miało wpływ na wynik wyborczy - mówił Mikołaczyk.

- Chyba najbardziej kompromitujące w tym wszystkim nie jest nawet to, że 26-letni Karol Nawrocki brał udział w ustawce kibicowskiej, tylko to, jak dzisiaj Karol Nawrocki do tego podchodzi. W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem nazwał je "szlachetnymi walkami". (...) Nie odciął się od błędów młodości - powiedział dziennikarz.

Z kolei Jakub Bodziony z "Kultury Liberalnej" ocenił na antenie TVN24, że "to absolutnie skandaliczna kwestia, jeśli chodzi o kandydata na prezydenta", choć Nawrocki może sobie zjednać w ten sposób środowiska kibicowskie.

- Zorganizowane bójki kibiców, tak zwane ustawki, to przestępstwa. Kandydat na prezydenta, który je relatywizuje czy usprawiedliwia, daje fatalny przykład – w czwartek podkreślał szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Bodziony o ustawkach Nawrockiego: skandaliczna kwestia Źródło: TVN24